Удивительным образом американским военным стоит только уйти на пенсию, как они сразу резко умнеют.

Утрата Соединёнными Штатами своего мимолётного в масштабах истории, но крайне неприятного для всех периода гегемонии очевидна и безвозвратна. Это видно и по тому, как единство по ключевым вопросам отсутствует даже внутри коллективно-западного блока, которому не помогает даже «блоковая дисциплина», и по стремлению большинства государств формировать новые, не связанные с Западом механизмы взаимодействия, и по их гласной и негласной поддержке России в её действиях.

Всё это для США, безусловно, неприятно, но пути назад нет, и понимают это, что характерно, даже высокопоставленные военачальники. Пусть и с приставкой «экс». Так, бывший председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил США (своеобразный аналог Генерального штаба) четырёхзвёздный генерал Марк Милли заявил, что сейчас уже произошёл переход мира к многополярной системе, и эпоха гегемонии США закончилась.

По словам Милли, сейчас в мире три сверхдержавы — США, Китай и Россия — при этом, по мнению генерала, наибольшую «опасность американскому доминированию», что совершенно справедливо, представляет именно Китай. Россию Милли со счетов тоже не списывает, иначе бы не включил её в список трёх мировых сверхдержав современности: по мнению генерала, Россия тоже «представляет угрозу» американской позиции на мировой арене.

На самом деле, многополярность — это совершенно естественное положение дел для геополитики. Именно так дело обстояло практически всю историю человечества, а периоды единоличной гегемонии тех или иных государств на планете всегда крайне скоротечны, а в масштабах истории и вовсе — мимолётны. Поэтому бояться многополярности не нужно. Безусловно, мир изменился, причём, пока неясно, в лучшую или в худшую сторону, и мириться с этим придётся, выстраивая отношения друг с другом по-новому.