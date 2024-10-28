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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
Только вдумайтесь. Президент. Поддержала. Протесты. В «своей» стране.

Степень деградации «элит» на Западе и в пытающихся подражать ему странах ближнего зарубежья поистине поражает. Полная оторванность от реальности, откровенное вредительство собственным национальным интересам, экстремистские выражения и призывы к дестабилизации внутриполитической ситуации. К последней категории относится свежий призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к западным кураторам.

Как вы можете знать, в Грузии на выходных состоялись парламентские выборы, на которых пусть и крайне неубедительно, но всё же одержала победу прогрузинская партия «Грузинская мечта», выступающая за работу в интересах самой Грузии, а не западных трансатлантических капиталов. Естественно, так называемая оппозиция (и мы в России хорошо помним, кто это такие) в Грузии результаты выборов признавать отказалась и начала готовить так называемые митинги, а по сути — организовывать попытки государственного переворота.

И вот здесь начинается самое интересное. Сегодня Зурабишвили связала результаты выборов с «российским вмешательством и пропагандой» и призвала коллективный Запад оказать поддержку тем, кто вышли на протест. Только вдумайтесь в сам смысл произошедшего: президент страны призывает иностранные державы вмешаться в политическую жизнь собственной же страны. В суверенном государстве за это немедленно следовал бы импичмент и суд, но Грузия пока находится только в самом начале пути к суверенитету.

Необходимо понимать, что позиция грузинского парламента, возглавляемого «Грузинской мечтой», постоянно расходится с позицией президента страны. Удивительного в этом ничего нет: Зурабишвили является ставленницей Запада, выросшей во Франции и до относительно недавних пор имевшей французское гражданство. Сварить кашу с таким президентом Грузия, конечно, не сможет, и спасает ситуацию для официального Тбилиси только то, что в результате политических изменений в стране президент не обладает исполнительной властью, а является больше номинальной фигурой.

#политика #психиатрия #грузия
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