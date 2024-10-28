Вот оно, экологически чистое топливо.

Электромобили и электробусы — это, конечно, очень прогрессивно и занимательно, но реальность такова, что на данном уровне технологического развития это не более чем игрушка для жителей крупных городов, и то, в виде второй машины в семье. Тем, кто живут и работают вдали от развитой электромобильной инфраструктуры, это неактуально, чего, однако, не скажешь об автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, переведёнными на различные виды газомоторного топлива.

Сейчас парк такой техники в России критически мал, как незначителен и её модельный ряд. И вот, решить вторую проблему, которая частично решит и первую проблему, вызвался «КАМАЗ», руководство которого сообщило, что в 2025—2026 годах существенно расширит модельный ряд газомоторной техники. К уже эксплуатируемым работающим на газе грузовым автомобилям и автобусам добавятся автобусы среднего класса, пригородные автобусы и туристические автобусы — все производства «КАМАЗа».

Необходимо понимать, что газомоторное топливо является экологически чистым, поскольку при его полном сгорании образуются лишь вода и углекислый газ. С первой всё понятно, а углекислый газ усваивается растениями. Так что путь к экологичному транспорту — это электротяга в городе и газомоторное топливо за городом.