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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал провалившимся саммит БРИКС в Казани
Можно всем провалам быть именно такими?

То, что случайные люди в политике несут своим странам большое горе, от которого эти страны потом не смогут восстановиться не то что в течение десятилетий, а, скорее всего, вообще никогда, это не секрет. И ярким примером является современная Украина, в которой вся политика сведена до инфантильных заявлений, членовредительства, ревности и обид.

Взять хотя бы свежее заявление исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского касательно проведённого в Казани саммита БРИКС-2024. По мнению Зеленского, данный саммит полностью провалился. Никаких весомых аргументов, по своему обыкновению, и. о. президента Украины не предоставил.

От себя добавим, что хочется пожелать всем провалам быть именно такими, каким стал «провал» саммита БРИКС в России. В рамках этого саммита страны выработали дальнейший план действий по созданию альтернативной финансовой системы, обсудили формирование инвестиционной платформы БРИКС и в целом всеми своими действиями и словами подтвердили план создания прямой альтернативы коллективному Западу, которая давным-давно необходима.

Понятно, что от нынешнего украинского руководства других комментариев ждать и не приходится, но можно всё-таки ослабить вожжи и перемешивать ложь с правдой, а не скармливать своим аудиториям исключительно ложь.

#россия #украина #политика #психиатрия #брикс
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