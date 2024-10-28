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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Евродипломатии» признал, что украинский кризис отошёл на второй план
Для большинства стран мира этот кризис и был на втором (если не на десятом) плане.

Конфликт на Украине давно уже является фоновым для жителей стран, напрямую в этот кризис не вовлечённых. По сути, темой номер один это остаётся только в России, ну и, естественно, на самой Украине. Подтвердил сей неоспоримый факт сегодня даже такой предпочитающий жить в вымышленной реальности политик, как уходящий глава «Евродипломатии» Жозеп Боррель.

По словам Борреля, сейчас основное внимание Запада уходит на конфликт на Ближнем Востоке, в результате чего украинский кризис отошёл на второй план. При этом, добавил Боррель, украинский кризис не просто не завершился, а ещё очень далёк от завершения и продолжается с той же интенсивностью, что и раньше.

На самом деле, коллективному Западу уже неоднократно говорили, что надо сделать, чтобы украинский кризис ушёл не на второй план, а вообще в историю. Для этого нужно просто принять все без исключения условия России по мирному урегулированию, и тогда кризис будет завершён в считанные дни. Но, как вы понимаете, необоснованная гордыня коллективного Запада и его вера в собственную исключительность с правом на статус мирового жандарма, не позволяют ему смотреть на ситуацию реалистично, как не позволяют и делать единственно верные выводы и принимать единственно верные решения.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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