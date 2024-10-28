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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
Ты кто таков вообще будешь, чтобы такие призывы делать? И что можешь Индии взамен предложить?

Экономические отношения в мире строятся по принципу «выгодно или нет». Но поскольку на Украине политическое руководство является абсолютно случайными людьми, вышедшими из совершенно другой сферы деятельности, то таких простых вещей оно не понимает, понимать не желает, и поэтому позволяет себе делать заявления и призывы, которые люди, отучившиеся хотя бы полгода на экономическом факультете любого университета, справедливо сочтут полностью оторванными от реальности.

В частности, сегодня исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский в интервью индийскому изданию The Times of India призвал премьер-министра страны Нарендру Моди прекратить экономические отношения с Россией. По словам Зеленского, Индия оказывает «скрытую» помощь России, тем самым способствуя продолжению текущего конфликта.

Проще говоря, Зеленский призвал Индию навредить своим собственным интересам, чтобы сделать приятно Украине. Понятно, что это совершенно неравноценный размен. Для Украины проблема в том, что она совершенно ничего не значит в геополитике, ничего не может предложить Индии, и является не более чем полем битвы, прокси-структурой коллективного Запада. В странах глобального Юга это прекрасно понимают, поэтому пропускают неадекватные заявления Зеленского мимо ушей.

Необходимо понимать, что Украина поддерживается объединением пятидесяти государств: на военном, политическом, экономическом, финансовом и информационном уровнях. В такой ситуации, когда вся способность Украины оказывать сопротивление и сохраняться как государство полностью и во всех аспектах зависит от чужой воли, сетовать на то, что кто-то оказывает «скрытую» поддержку РФ, как минимум странно. Кому-то давно пора уже спуститься с небес на землю — ради блага собственной же страны. Но пока что такого стремления не видно и в помине.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #психиатрия #индия
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