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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Хуситы показали кадры испытаний своего подводного дрона-камикадзе
Можно, конечно, верить, что хуситы разработали его сами. А можно жить в реальности.

Йеменские хуситы, а если точнее, то их поддержка, сейчас очень выгодна многим государствам планеты. Поэтому когда данные воинственные ребята демонстрируют новые образцы вооружений, которыми они непременно начнут пользоваться, не нужно долго ломать голову над тем, как эти вооружения вообще попали к внесистемным акторам, не имеющим никакой достойной упоминания промышленной и научной базы.

И вот, сегодня таким образцом вооружения стало больше. Хуситы представили подводный дрон-камикадзе «Аль-Кариа», являющийся, по сути, своеобразной торпедой. Применяться этот дрон, очевидно, будет для нанесения ударов по судам, которые хуситы считают нарушителями режима прохождения местных территориальных и нейтральных вод.

На данном этапе речь идёт об испытаниях данного беспилотника, в рамках которых он успешно поразил катер, игравший роль мишени.

Вообще, вся ситуация на Ближнем Востоке, который уже напоминает один большой бурлящий котёл, это целиком и полностью вина коллективного Запада, ведущего максимально невменяемую внешнюю политику по отношению ко всем.

#технологии #боевые действия #беспилотники #хуситы #йемен
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