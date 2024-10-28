Если раньше «сбивали» даже больше, чем ВС РФ запустили, то теперь это количество снизилось до 2/3 от запущенных.

Украинский кризис, пожалуй, является самым запропагандированным вооружённым конфликтом как минимум в новейшей истории. Бесконечные преувеличения заслуг ВСУ со стороны коллективно-западной прессы, политиков и «экспертов», столь же бесконечные преуменьшения заслуг ВС РФ. И всё это отзеркалено уже в российской информационной среде. С этим ничего не поделать, нужно лишь соблюдать информационную гигиену и просто ждать. Дело в том, что никакая ложь не может продолжаться бесконечно: люди видят реальность, и скрыть её в наше прогрессивное время попросту невозможно.

Вот и приходится Воздушным силам ВСУ подстраиваться и публиковать пусть и всё ещё запредельно позитивные относительно объективной реальности, но всё же чуть более «приземлённые» отчёты о работе системы противовоздушной обороны. Так, российские удары беспилотниками «Герань-2» стали носить ежедневный и при этом массированный характер, и поскольку в такой ситуации, при учёте тотального истощения ПВО говорить о перехвате всех целей уже как минимум моветон, пресс-служба ВС ВСУ стала скромнее и теперь заявляет примерно о 2/3 перехваченных беспилотников. В частности, за минувшую ночь заявлено о перехвате якобы 66 БПЛА из 100 запущенных.

Куда угодили оставшиеся 34 пропущенных беспилотника, естественно, осталось за кадром, но очевидно, что свои цели они нашли.

Вообще, следует понимать, что постоянные массированные пуски ВС РФ беспилотников по целям на Украине служат целью максимального истощения боезапаса зенитных установок. Делается это для того, чтобы, как сообщают западные «разведки», уже в ноябре возобновить нанесение массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины и не встретить при этом реального сопротивления данному процессу. Как уже отмечалось неоднократно, вопрос деэлектрификации Украины — это теперь вопрос безопасности граждан России, ведь без энергии ВСУ не смогут производить свои ударные беспилотники, которые каждый день в больших количествах летят в сторону, на минуточку, общепризнанной территории России, то есть, являются террористическими по своей сути атаками по территории, не являющейся зоной боевых действий.