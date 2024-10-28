Для жизни вообще очень много что опасно из повседневной человеческой деятельности. Что теперь, ничего не делать? Видимо, в ЕС логика именно такая.

Все мы прекрасно знаем, что такое заказные «исследования» и прочие инструменты воздействия на общественные настроения. Например, как только что-то становится жутким дефицитом, сразу начинают появляться статьи о вреде/опасности этого дефицитного товара. В частности, стоит только автомобилям беспричинно взлететь в стоимости в два, а то и в три раза, сделав реально недоступными для массового потребителя даже простенькие машины B-класса, как начинают появляться статьи, а также как грибы после дождя множатся «эксперты», твердящие о колоссальной пользе общественного транспорта.

Примерно что-то похожее сейчас происходит на Западе, а если конкретнее, то в Европе, которая, как вы знаете, в значительной степени лишила себя российского доступного природного газа, из-за чего теперь попала в список стремительно деиндустриализирующихся частей света, а это значит, что стремительно теряющих влияние в мире и рычаги воздействия на него. И это не говоря уже об огромном количестве людей, теряющих работу, связанную с производством.

И вот, безусловно, совершенно «случайно» в Bloomberg появилась статья, прямым текстом твердящая об опасности использования газовых плит в бытовых условиях. Как гласит текст статьи, испанские учёные из Университета Жауме I пришли к выводу, что газовые плиты ежегодно влекут за собой примерно 40 000 летальных случаев в ЕС и Британии, связанных «с вдыханием диоксида азота, образующегося при сжигании газа».

Мы сейчас не будем заострять внимание на том, что азот в реакции горения природного газа не участвует (наверное, учёные имели в виду монооксид углерода, он же угарный газ, в плохо отрегулированных плитах), за что природный газ в значительной степени и считается экологически чистым топливом, и «учёным» следовало бы об этом знать. Дело здесь вообще в другом. Очень многие сферы повседневной деятельности человека так или иначе опасны для жизни: начиная от приготовления пищи с использованием кухонных ножей, заканчивая управлением автомобилем. Всё это, в теории, да и на практике тоже, чрезвычайно опасно, но это же не значит, что от этого надо отказываться. С природным газом та же самая история: утратили доступ к дешёвому топливу, нечего теперь оправдываться перед населением.