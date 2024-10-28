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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лишившимся российского газа европейцам стали говорить, что газовые плиты опасны для жизни
Для жизни вообще очень много что опасно из повседневной человеческой деятельности. Что теперь, ничего не делать? Видимо, в ЕС логика именно такая.

Все мы прекрасно знаем, что такое заказные «исследования» и прочие инструменты воздействия на общественные настроения. Например, как только что-то становится жутким дефицитом, сразу начинают появляться статьи о вреде/опасности этого дефицитного товара. В частности, стоит только автомобилям беспричинно взлететь в стоимости в два, а то и в три раза, сделав реально недоступными для массового потребителя даже простенькие машины B-класса, как начинают появляться статьи, а также как грибы после дождя множатся «эксперты», твердящие о колоссальной пользе общественного транспорта.

Примерно что-то похожее сейчас происходит на Западе, а если конкретнее, то в Европе, которая, как вы знаете, в значительной степени лишила себя российского доступного природного газа, из-за чего теперь попала в список стремительно деиндустриализирующихся частей света, а это значит, что стремительно теряющих влияние в мире и рычаги воздействия на него. И это не говоря уже об огромном количестве людей, теряющих работу, связанную с производством.

И вот, безусловно, совершенно «случайно» в Bloomberg появилась статья, прямым текстом твердящая об опасности использования газовых плит в бытовых условиях. Как гласит текст статьи, испанские учёные из Университета Жауме I пришли к выводу, что газовые плиты ежегодно влекут за собой примерно 40 000 летальных случаев в ЕС и Британии, связанных «с вдыханием диоксида азота, образующегося при сжигании газа».

Мы сейчас не будем заострять внимание на том, что азот в реакции горения природного газа не участвует (наверное, учёные имели в виду монооксид углерода, он же угарный газ, в плохо отрегулированных плитах), за что природный газ в значительной степени и считается экологически чистым топливом, и «учёным» следовало бы об этом знать. Дело здесь вообще в другом. Очень многие сферы повседневной деятельности человека так или иначе опасны для жизни: начиная от приготовления пищи с использованием кухонных ножей, заканчивая управлением автомобилем. Всё это, в теории, да и на практике тоже, чрезвычайно опасно, но это же не значит, что от этого надо отказываться. С природным газом та же самая история: утратили доступ к дешёвому топливу, нечего теперь оправдываться перед населением.

#экономика #евросоюз #психиатрия #энергетика #природный газ
4
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DANYNAFIG
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Лишившимся российского газа европейцам стали говорить, что газовые плиты опасны для жизни
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