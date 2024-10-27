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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Финляндии сравнил текущее положение Украины с положением Финляндии в конце советско-финской войны
Мы правильно понимаем, что и исход того конфликта президент Финляндии тоже помнит? И что это значит для Украины тоже понимает.

Западные (и причисляющие себя к ним) функционеры привыкли делать заявления, а также привыкли к тому, что никто их не оспаривает и не задаёт лишних вопросов. В результате этой отрицательной меритократии на Западе был сформирован целый класс «элит», которые совершенно не «фильтруют» свою речь. Среди таковых — президент Финляндии Александр Стубб.

В частности, он регулярно комментирует украинский кризис, и делает это, как вы понимаете, с фантастической — с украинской — позиции. Дошло до того, что Стубб либо забыл, либо намеренно исказил историю и заявил, что сегодня Украина находится в том же положении, в котором Финляндия была во время советско-финской войны 1939—1940 года.

Напомним, что советско-финская война (так называемая Зимняя война) началась из-за нежелания Финляндии по-хорошему разменять территории с Советским Союзом, дабы отодвинуть границу подальше от Ленинграда. В итоге разразился кризис, начавшийся для советских войск весьма неудачно по причине колоссальной поддержки Финляндии коллективным Западом, но в конечном счёте неизбежно завершившийся победой Красной армии, заявлением командующего Маннергейма о невозможности продолжать оказывать сопротивление, и мирным договором, по которому Финляндии пришлось отдать СССР даже больше территорий, при этом не получив ничего взамен.

Не знаем, намеренно ли президент Финляндии упомянул именно советско-финский конфликт в контексте текущего украинского кризиса, но если развить логику Стубба, то получается, что итог для Украины будет таким же, как для Финляндии в 1940-м, а затем в 1945-м. Финляндии позволили сохранить государственность в обмен на нейтралитет, от которого она отказалась в прошлом году, вступив в НАТО и став одной из целей для российских сил ядерного сдерживания. Параллели действительно провести легко, но проблема заключается в том, что финское руководство в 1940-м осознавало реальность и поняло, что продолжать оказывать сопротивление — значит обречь себя на истребление и утрату государственности. В Киеве же этого сегодня не понимают и не желают понимать, при том, что ситуация для Украины несравнимо более тяжёлая, чем для Финляндии в 1940-м году.

#россия #украина #политика #боевые действия #финляндия
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