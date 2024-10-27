Мы не поняли. Эти дипотношения кому вообще нужны, России или всё-таки Грузии?

Не успев одержать крайне неубедительную, мы бы даже сказали, «на волоске», победу на парламентских выборах, грузинская партия «Грузинская мечта» сразу стала проявлять как-то уж чересчур высокую самоуверенность, которую, по-хорошему, грузинским лидерам следует немножко унять и спуститься с небес на землю. В частности, сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у страны нет планов по восстановлению дипломатических отношений с Россией.

По словам Кобахидзе, сейчас в повестке дня нет планов по восстановлению дипотношений с РФ, потому что две части Грузии остаются «оккупированными» (имеются в виду Абхазия и Южная Осетия). Кроме того, для Грузии, добавил премьер, остаётся важным процесс европейской интеграции.

Здесь нам придётся сразу осадить премьер-министра Грузии сразу по нескольким аргументам. Во-первых, дипломатические отношения между Грузией и Россией нужны именно Грузии. России это совершенно безразлично по причине незначительности официального Тбилиси. Во-вторых, Абхазия и Южная Осетия не оккупированы, а являются независимыми государствами, которые Грузия потеряла в августе 2008 года в результате вооружённой авантюры тогдашнего президента Михаила Саакашвили. И решать этот вопрос Грузия должна не с Россией, а с правительствами соответствующих республик. Захотят они возвращаться в единое с Грузией государство — большой и очень сложный вопрос.

При этом следует понимать, что нынешнее грузинское политическое руководство всё-таки реалистично оценивает положение дел и свой статус в мировой геополитике, поэтому, несмотря на странные заявления, подобные вышеуказанному, старается налаживать отношения с Россией. Пока что это выражается в восстановлении экономических отношений (пусть и лишь частично), а также в восстановлении авиасообщения между странами. А где экономика и туризм, там и дипломатия недалече. Вопрос исключительно времени. А абсурдные по своей сути заявления о стремлении в Евросоюз Грузии следует забыть как нереализуемую сказку.