Западная техника встречается всё чаще. А это значит что? Правильно: ВСУ истощены до предела.

Несмотря на то, что репутация у танков M1 Abrams и без того была примерно в районе плинтуса: эти боевые машины никогда не участвовали в реальных вооружённых конфликтах против равного противника, и даже в тех конфликтах низкой интенсивности против армий третьего или даже четвёртого класса они показывали себя не с лучшей стороны, Вашингтон всё равно решил поставить Киеву порядка тридцати данных танков для оказания сопротивления российской специальной военной операции по причине тотального истощения «собственных» танковых запасов ВСУ.

Как и следовало ожидать, в реальном конфликте «Абрамсы» быстро начали гореть, выходить из строя, а то и вовсе попадать в руки к российским военным. Сегодня как раз такой случай. Как передают с мест, на Покровском направлении ВС РФ смогли обездвижить танк M1 Abrams, после чего оттащить его, брошенного ВСУ, в свой тыл.

На самом танке можно заметить очередной факт использования советской динамической защиты «Контакт-1», потому что Украине США поставили танки вообще без защиты. Собственно, отчасти это и объясняет, почему эти танки так легко выводятся из строя.

Дальнейшая судьба конкретно этого захваченного экземпляра M1 Abrams пока неизвестна, но логично предположить, что он будет отправлен в один из музеев в качестве экспоната, демонстрирующего, кому на самом деле из раза в раз на протяжении веков приходится противостоять России. Так сказать, наглядное пособие.