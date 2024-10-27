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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны прорабатывает варианты ответа на возможное применение западного дальнобойного оружия вглубь России — Путин
Здесь уже будут актуальны только массированные удары по военным объектам и предприятиям коллективного Запада. Только так поймут.

Хотя формально страны коллективного Запада во главе с США не дают Киеву добро на использование поставленных ему ракет для нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России, но готовиться к такому гипотетическому и, надо сказать прямо, апокалиптическому для коллективного Запада сценарию (там это понимают, поэтому добро и не дают), всё равно необходимо. Радует, что российское оборонное ведомство не ждёт, пока на Западе окончательно утратят связь с объективной действительностью, а уже вовсю прорабатывают варианты ответа на такие гипотетические удары.

О том, что Минобороны занимается проработкой таких вариантов ответа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. По словам главы государства, пока что рано говорить, как, когда и где Россия ответит на такие удары в случае их совершения, но одно совершенно точно: Москва обязана будет реагировать на них «соответствующим образом».

Хотя в подробности Путин вдаваться не стал, ранее президент уже отмечал, что в случае, если западные ракеты полетят вглубь России, Москва оставляет за собой право на нанесение ударов по западным (в частности, британским) военным объектам по всему земному шару, по своему усмотрению. Как вы понимаете, это будет означать массированные ракетные удары, причём, возможно, со специальными боевыми частями, по военным базам, военным заводам, местам скопления техники, транспортным хабам, использующимся для передачи оружия Украине, и по многим другим объектам. Да, рискованно, потому что НАТО может окончательно сорваться с цепи и активировать пятую статью Устава альянса, но в таком случае конфликт моментально перейдёт в статус ядерного с последующей аннигиляцией Европы как минимум. Поэтому в интересах Запада, который и понесёт основной ущерб от такого столкновения, сидеть тихонько и не высовываться выше порога реагирования Москвы.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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