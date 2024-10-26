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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ждём праздничного российского салюта»: Медведев прокомментировал запуск на Украине завода Rheinmetall
По заводу, если он и вправду есть, должны прилететь десяток «Искандеров-М».

Строительство оборонного предприятия, если это действительно предприятие, а не мелкий цех, это крайне затратный и по времени, и по ресурсам процесс, особенно если пытаться это делать в стране, у которой нет ни одного квадратного сантиметра безопасной территории.

Поэтому сегодняшнее заявление руководителя немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера о том, что на Украине заработал не просто завод компании, а первый из четырёх, вызывает как минимум недоумение, а как максимум — желание накрыть его залпом оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М». Собственно, похожее желание сегодня изъявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве», — заявил Медведев, комментируя новость о предприятии Rheinmetall на Украине.

Напоминаем, что Киев сохраняет способность оказывать сопротивление российской специальной военной операции исключительно за счёт беспрецедентного участия коллективного Запада в этом кризисе. Это никогда не следует забывать, и это всякий раз следует припоминать западным функционерам на будущее. Дабы понимали, что от компенсаций и репараций уйти не удастся.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #rheinmetall
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