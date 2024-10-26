Чиновников понять одновременно и можно, и нельзя.

Поистине отечественные автомобили D-класса (да и C-класса, справедливости ради, тоже) в России, по сути, не производили с того самого момента, когда «Волга» перестала быть актуальной по причине полного морального устаревания и неспособности Горьковского автозавода предложить что-то более достойное. Поэтому когда «АвтоВАЗу» предложили сделать Lada Aura, удлинённый седан для чиновников регионального уровня, то получилась вытянутая Lada Vesta, которую производителю при этом хватило совести формализовать как D-класс.

Понятно, что кроме как на бумаге Lada Aura своему классу не соответствует вообще ни в чём. И прекрасно это видят те, для кого данную машину, собственно, и создавали — те самые чиновники регионального уровня. Как передаёт Telegram-канал Mash, Lada Aura не привлекает политиков, поскольку обладает целым рядом недостатков.

Среди таковых, например, отсутствие автодоводчиков задних стеклоподъёмников, излишне большие габариты самой машины, крайне высокая для отечественной машины цена, которая, и это абсолютно объективно, совершенно не соответствует реальному статусу автомобиля, непродуманная система вентиляции и кондиционирования, когда для заднего ряда не предусмотрели дополнительные воздуховоды и управление соответствующей системой, отсутствие на заднем ряду розетки 12 В (про 220 В молчим), столика для ноутбука и других элементов, которые на автомобилях D-класса присутствуют.

И хотя чиновников понять можно, но делать это надо крайне сложно, потому что Lada Aura для них будут казёнными. Кому что-то не нравится — могут за собственный счёт приобретать машину классом выше. В любом случае, к Lada Aura, как бы её ни позиционировал «АвтоВАЗ», надо относиться исключительно как к автомобилю сегмента B+, просто удлинённому и с кожаным салоном. Всё остальное, и в особенности максимально «дохлый» двигатель, D-классу не соответствует. К сожалению, государственный заказ на эти машины наверняка уже есть, а это значит, что «АвтоВАЗ» может заявить, что справился с задачей и выпустил отечественный «членовоз» и машину для такси повышенной комфортабельности. В реальности же пройдёт ещё не один рестайлинг, прежде чем Lada Aura станет хотя бы частично соответствовать ожиданиям. И кроме печали всё это, увы, больше ничего не вызывает.