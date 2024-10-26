Государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие» планирует приобрести 1089 устройств видеоконференцсвязи (ВКС) для 92 российских судов. Журналисты российских СМИ предполагают, что выбор падёт на китайского производителя Yealink, а сумма закупки может превысить 281 млн рублей. Технические требования фактически исключают российских разработчиков из числа потенциальных поставщиков.
Запрос цен был опубликован 16 октября 2024 года, итоги пока не подведены. В техническом задании указаны специфические требования, которым соответствует, в первую очередь, терминал Yealink M400-0012. Например, требуется моноблок с кодеком, камерой и микрофонами, а также поддержка кодека ARES, что нехарактерно для российских решений. Кроме того, необходимы четыре порта USB и восемь микрофонов в микрофонном массиве — еще один косвенный признак, указывающий на продукцию Yealink.
Цена одного терминала Yealink M400-0012 у официального дистрибьютора составляет около 258 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость партии из 1089 устройств может составить более 281 млн рублей. Такие устройства, по сути мини-ПК со специализированным ПО, являются распространенным решением для организации видеоконференций.
Эксперты рынка ВКС отмечают, что требование о совместимости с серверами Polycom, уже используемыми в ГАС «Правосудие», в сочетании с поддержкой кодека ARES, выглядит необычно. Кодек ARES заявлен только у Yealink и не используется в российском оборудовании.
Хотя официально поставщик ещё не определён, высока вероятность, что ГАС «Правосудие» выберет китайское оборудование. Этот выбор вызывает вопросы у российских разработчиков ВКС, которые оказываются отстранены от участия в госзакупках из-за узко сформулированных технических требований.