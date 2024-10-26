Российские СМИ выяснили, что оборудование китайской Yealink очень подходит.

Государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие» планирует приобрести 1089 устройств видеоконференцсвязи (ВКС) для 92 российских судов. Журналисты российских СМИ предполагают, что выбор падёт на китайского производителя Yealink, а сумма закупки может превысить 281 млн рублей. Технические требования фактически исключают российских разработчиков из числа потенциальных поставщиков.

Запрос цен был опубликован 16 октября 2024 года, итоги пока не подведены. В техническом задании указаны специфические требования, которым соответствует, в первую очередь, терминал Yealink M400-0012. Например, требуется моноблок с кодеком, камерой и микрофонами, а также поддержка кодека ARES, что нехарактерно для российских решений. Кроме того, необходимы четыре порта USB и восемь микрофонов в микрофонном массиве — еще один косвенный признак, указывающий на продукцию Yealink.

Цена одного терминала Yealink M400-0012 у официального дистрибьютора составляет около 258 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость партии из 1089 устройств может составить более 281 млн рублей. Такие устройства, по сути мини-ПК со специализированным ПО, являются распространенным решением для организации видеоконференций.

Эксперты рынка ВКС отмечают, что требование о совместимости с серверами Polycom, уже используемыми в ГАС «Правосудие», в сочетании с поддержкой кодека ARES, выглядит необычно. Кодек ARES заявлен только у Yealink и не используется в российском оборудовании.

Хотя официально поставщик ещё не определён, высока вероятность, что ГАС «Правосудие» выберет китайское оборудование. Этот выбор вызывает вопросы у российских разработчиков ВКС, которые оказываются отстранены от участия в госзакупках из-за узко сформулированных технических требований.