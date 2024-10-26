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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Пенсионный фонд России потратит на модернизацию системы хранения данных 601 млн рублей
Причём, почти все деньги будут потрачены на само оборудование.

Пенсионный фонд России (ПФР) заключил контракт на поставку мощной системы хранения данных (СХД) для модернизации своей автоматизированной информационной системы (АИС) «ПФР-2». Стоимость контракта составила 601 млн руб.

Поставщиком выступит «Ланит-интеграция», предложившая наименьшую цену на торгах, начальная максимальная цена которых составляла 610 млн руб. Закупка СХД обойдётся почти во всю сумму контракта — 596,3 млн руб., остальные средства пойдут на установку и проектную документацию. АИС «ПФР-2» — это сложная система, обрабатывающая и хранящая данные о пенсионных накоплениях граждан. Она обеспечивает взаимодействие различных отделов ПФР и государственных органов.

Система включает 27 подсистем, более 150 компонентов и модулей, отвечающих за персонифицированный учёт, распределение материнского капитала и другие социальные выплаты. Новая СХД предназначена для подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» АИС «ПФР-2». Эта подсистема управляет ИТ-инфраструктурой и обеспечивает выполнение требований к безопасности, надежности и производительности всей системы.

Технические требования к СХД включают установку в 19-дюймовый шкаф, не менее 512 Гбайт оперативной памяти, 128 вычислительных потоков, 96 HDD и 32 SSD-накопителя, а также общий объём памяти не менее 294 Тбайт. Хотя известно, что ПФР выбрал оборудование Yadro, конкретная модель пока не разглашается.

«Ланит-интеграция» — крупный системный интегратор и флагманское подразделение группы компаний «Ланит». Компания специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, инженерных инфраструктур, систем автоматизации, связи и безопасности для государственных и корпоративных клиентов. «Ланит-интеграция» имеет богатый опыт работы с госзаказом: за время своего существования компания заключила 2268 госконтрактов на общую сумму 41 млрд руб.

#сделано в рф #тендеры #пенсионный фонд рф
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