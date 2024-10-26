Причём, почти все деньги будут потрачены на само оборудование.

Пенсионный фонд России (ПФР) заключил контракт на поставку мощной системы хранения данных (СХД) для модернизации своей автоматизированной информационной системы (АИС) «ПФР-2». Стоимость контракта составила 601 млн руб.

Поставщиком выступит «Ланит-интеграция», предложившая наименьшую цену на торгах, начальная максимальная цена которых составляла 610 млн руб. Закупка СХД обойдётся почти во всю сумму контракта — 596,3 млн руб., остальные средства пойдут на установку и проектную документацию. АИС «ПФР-2» — это сложная система, обрабатывающая и хранящая данные о пенсионных накоплениях граждан. Она обеспечивает взаимодействие различных отделов ПФР и государственных органов.

Система включает 27 подсистем, более 150 компонентов и модулей, отвечающих за персонифицированный учёт, распределение материнского капитала и другие социальные выплаты. Новая СХД предназначена для подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» АИС «ПФР-2». Эта подсистема управляет ИТ-инфраструктурой и обеспечивает выполнение требований к безопасности, надежности и производительности всей системы.

Технические требования к СХД включают установку в 19-дюймовый шкаф, не менее 512 Гбайт оперативной памяти, 128 вычислительных потоков, 96 HDD и 32 SSD-накопителя, а также общий объём памяти не менее 294 Тбайт. Хотя известно, что ПФР выбрал оборудование Yadro, конкретная модель пока не разглашается.

«Ланит-интеграция» — крупный системный интегратор и флагманское подразделение группы компаний «Ланит». Компания специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, инженерных инфраструктур, систем автоматизации, связи и безопасности для государственных и корпоративных клиентов. «Ланит-интеграция» имеет богатый опыт работы с госзаказом: за время своего существования компания заключила 2268 госконтрактов на общую сумму 41 млрд руб.