Безусловно, придётся. В противном случае их придётся уступать ещё больше. Вот такая дилемма, которая, по-хорошему, таковой быть и не должна.

Условия России для завершения украинского кризиса давно озвучены и при этом постоянно ужесточаются. На всех уровнях Москва отметила, что статус тех регионов, которые включены в российскую Конституцию, не обсуждается, и предметом неизбежных переговоров, которые когда-нибудь обязательно наступят, они являться не будут. В рамках переговоров от Киева потребуется признать новую территориальную действительность и благодарить судьбу за то, что всё закончилось именно так, а не на ещё более тяжёлых условиях. Сейчас киевское политическое руководство судьбу благодарить не намерено, а намерено наоборот — её испытывать своими ультимативными заявлениями, которые ни в какой степени не связаны с реальностью.

Чуть ближе к реальности находится американский политик Джей Ди Вэнс, избранный Дональдом Трампом в качестве своего кандидата на пост вице-президента США. По словам Вэнса, ситуация такова, что Украине придётся принимать самостоятельное решение о территориальных уступках России ради установления мира.

Вэнс добавил, что в частных, да и порой даже в публичных разговорах украинские «лидеры» отмечают истощённость Украины данным конфликтом, и что долго так страна вести боевые действия не сможет по причине нехватки живой силы, вооружений, оборудования и материальных средств.

Чтобы смягчить данную информационную пилюлю, Вэнс зачем-то заявил, что Россия тоже «истощена» данным конфликтом и якобы тоже испытывает трудности с привлечением людей в вооружённые силы, но, как вы понимаете, в реальности это даже близко не так. Как отметило российское политическое руководство, данный конфликт для России экзистенциальный, и страна будет вести его, чтобы добиться полного удовлетворения всех своих условий, столько, сколько потребуется. И ни о каких «разменах» и уступках, как отметил на днях президент Владимир Путин, и речи быть не может.