Зато честно. Вообще, Киеву надо звонить в Минск и просить соединить с Москвой хоть как-нибудь.

Будучи выходцем из сами знаете какой сферы деятельности, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский продолжает крайне разрушительный для страны спектакль с многочисленными «планами», которые на деле вовсе никакие не планы, а просто ничем необоснованные фантазии. Данный факт очевиден всем, кто находятся вне коллективно-западного информационного пузыря, но мало у кого хватает храбрости назвать вещи своими именами.

У президента Беларуси Александра Лукашенко — хватает. Сегодня он прямым текстом заявил, что «план победы» Зеленского не соответствует реальности, разворачивающейся сейчас «на земле». Как справедливо добавил белорусский лидер, Украине сейчас «уже не до победы, дай бог остановиться».

В качестве подтверждения своих слов Лукашенко отметил, что ВС РФ активно продвигаются на Донбассе — единственном имеющем реальное значение в данном конфликте направлении зоны боевого соприкосновения — а также стремительно выдавливают ВСУ из занятых ими территорий в Курской области. Проще говоря, все события, вся статистика, всё дальнейшее развитие данного конфликта — не в пользу Украины. Поэтому какие бы то ни было «планы победы» и прочие заявления Зеленского — это очередные демонстрации полного отрыва официального Киева от реальности.