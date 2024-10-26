Мы, конечно, понимаем, выборы и всё такое... Но зачем избирателей совсем за инфузорий-туфелек держать?

Казалось бы, причина начала Россией её специальной военной операции на Украине уже повторена тысячи раз: желание США, управляющих военным блоком НАТО, активно осваивать территорию Украины с целью создания непозволительных угроз России. Это понимают все, причём чем дальше от коллективного Запада, тем лучше политики соответствующих стран это понимают. Но поскольку в США сейчас завершающие этапы президентской гонки, то кандидаты лезут кто во что горазд, лишь бы заработать себе политические очки.

В частности, Дональд Трамп регулярно делает ставку на какое-то мнимое «уважение», которое президент России Владимир Путин якобы испытывал к нему как к человеку, как к предпринимателю и как к политическому деятелю. Не берёмся судить, на каком основании президенту России следует уважать человека, который не держит слово и постоянно увеличивал незаконное санкционное давление на Россию, но сам Трамп этот тезис использует по делу и без, и очередное выступление в рамках предвыборной гонки — лишнее тому подтверждение.

По словам Трампа, Путин начал боевые действия на Украине якобы из-за того, что он не уважает Джо Байдена. В представлении Трампа, если бы президентом был он, то из-за испытываемого Путиным к нему уважения никакого конфликта бы не случилось.

Это уже не первый раз, когда американские президенты и кандидаты в оные держат своих избирателей за представителей царства простейших. Безусловно, среднестатистического американца минимально интересует всё то, что происходит за океанами (как и нас минимально интересует происходящее за пределами России и СНГ), но аппелировать к некому «уважению» как к ключевому фактору в политике — это проявление политического инфантилизма. Избежать украинского кризиса могло только соглашение Вашингтона на предложение Москвы в декабре 2021 года о новой европейской архитектуре безопасности, нерасширении НАТО и возвращении инфраструктуры НАТО на границы 1997 года.

Вместе с тем Трамп постоянно утверждает, что способен завершить украинский кризис буквально за сутки, при этом не уточняя, каким образом он может это сделать, если, конечно, это не будет означать полное принятие Вашингтоном всех условий Москвы по украинскому урегулированию. А это, как вы понимаете, сильно вряд ли. Проблема вообще заключается в том, что Россия в любом случае поставленных целей добьётся, и данным фактом подтверждает свою жёсткую переговорную позицию, а вот Украина и Запад свою жёсткую позицию ничем «на земле» подтвердить не могут и не смогут в принципе. Как не могут и признать реальность, потому что слишком сильно загнали себя в угол с «нарративами» и фантастическими рассказами.