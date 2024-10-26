Иран предупреждал, что если Иерусалим посмеет это сделать, возмездие будет ещё более жёстким.

Некоторые страны, вернее, их политические руководства, вот никак не желают понимать, что они исключительно сами и полностью собственноручно виноваты в том, что происходит с их государствами на международной арене. Сюда следует в первую очередь добавить, безусловно, Украину, а также Израиль. Оба государства исполняют роли прокси-структур США в соответствующих регионах, поэтому постоянно принимают решения, вредящие их же собственной национальной безопасности.

Например, в этом году Израиль счёл возможным и реализовал идею авиационного удара по иранским объектам, в том числе имеющим дипломатическую неприкосновенность. В ответ Иран наносил по Израилю массированные удары возмездия, после которых пригрозил официальному Иерусалиму, что если тот вздумает «отвечать» на ответ, то Тегеран, в свою очередь, нанесёт ещё более мощный удар возмездия по территории Израиля.

Как стало известно сегодня ночью, предупреждение в Израиле то ли не услышали, то ли не сочли нужным придавать ему значение, поскольку ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая и так уже увязла сразу в двух конфликтах — в секторе Газа и на юге Ливана — и которой совершенно не нужен ещё и третий конфликт, но уже с таким крупным игроком, как Иран, произвела масштабный «ответный» удар с использованием свыше сотни самолётов по объектам на территории Исламской республики.

Согласно сведениям ЦАХАЛ, удары наносились по военным объектам, в том числе по предприятиям по производству беспилотников и ракет, а также по местам дислокации ракетных войск, осуществляющих пуски баллистических ракет. Иран, в свою очередь, заявил об отражении львиной доли атаки и получении незначительного ущерба.

В любом случае, отвечать на это действие Израиля Ирану, увы, придётся. Во-первых, Израиль откровенно перепутал берега, во-вторых, никто не тянул Тегеран за язык, когда его политическое руководство обещало ещё более мощный ответ в случае, если Иерусалим потеряет связь с реальностью и вздумает «отвечать» на ответ по самому Ирану.

Вообще, ситуация на Ближнем Востоке сейчас беспрецедентная: Израиль, по сути, пошёл вразнос, и, по всей видимости, в Иерусалиме не отдают отчёт в чудовищной зависимости Земли обетованной от западной военной, политической и финансовой помощи. Что, если главный союзник Израиля в лице США прекратит оказывать своему протеже военную поддержку, учитывая, как сильно американские арсеналы истощились поддержкой своей другой прокси — Украины — вопрос, которым израильское политическое руководство, похоже, вообще не задаётся.