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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Израиль осуществил массированный «ответный» ракетный удар по Ирану
Иран предупреждал, что если Иерусалим посмеет это сделать, возмездие будет ещё более жёстким.

Некоторые страны, вернее, их политические руководства, вот никак не желают понимать, что они исключительно сами и полностью собственноручно виноваты в том, что происходит с их государствами на международной арене. Сюда следует в первую очередь добавить, безусловно, Украину, а также Израиль. Оба государства исполняют роли прокси-структур США в соответствующих регионах, поэтому постоянно принимают решения, вредящие их же собственной национальной безопасности.

Например, в этом году Израиль счёл возможным и реализовал идею авиационного удара по иранским объектам, в том числе имеющим дипломатическую неприкосновенность. В ответ Иран наносил по Израилю массированные удары возмездия, после которых пригрозил официальному Иерусалиму, что если тот вздумает «отвечать» на ответ, то Тегеран, в свою очередь, нанесёт ещё более мощный удар возмездия по территории Израиля.

Как стало известно сегодня ночью, предупреждение в Израиле то ли не услышали, то ли не сочли нужным придавать ему значение, поскольку ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая и так уже увязла сразу в двух конфликтах — в секторе Газа и на юге Ливана — и которой совершенно не нужен ещё и третий конфликт, но уже с таким крупным игроком, как Иран, произвела масштабный «ответный» удар с использованием свыше сотни самолётов по объектам на территории Исламской республики.

Согласно сведениям ЦАХАЛ, удары наносились по военным объектам, в том числе по предприятиям по производству беспилотников и ракет, а также по местам дислокации ракетных войск, осуществляющих пуски баллистических ракет. Иран, в свою очередь, заявил об отражении львиной доли атаки и получении незначительного ущерба.

В любом случае, отвечать на это действие Израиля Ирану, увы, придётся. Во-первых, Израиль откровенно перепутал берега, во-вторых, никто не тянул Тегеран за язык, когда его политическое руководство обещало ещё более мощный ответ в случае, если Иерусалим потеряет связь с реальностью и вздумает «отвечать» на ответ по самому Ирану.

Вообще, ситуация на Ближнем Востоке сейчас беспрецедентная: Израиль, по сути, пошёл вразнос, и, по всей видимости, в Иерусалиме не отдают отчёт в чудовищной зависимости Земли обетованной от западной военной, политической и финансовой помощи. Что, если главный союзник Израиля в лице США прекратит оказывать своему протеже военную поддержку, учитывая, как сильно американские арсеналы истощились поддержкой своей другой прокси — Украины — вопрос, которым израильское политическое руководство, похоже, вообще не задаётся.

#политика #боевые действия #израиль #иран
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