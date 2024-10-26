Мотор там слишком слабенький.

На Филиппинском автосалоне компания Mitsubishi представила концепт 7-местного кроссовера DST, который станет предвестником серийной модели для развивающихся рынков. Внешне концепт DST отличается брутальным дизайном с заквадраченными колесными арками, массивными бамперами, рельефными выштамповками и воздуховодами на капоте. Оптика и накладки на дверях перекликаются с Xforce. В то же время, камеры вместо зеркал и стеклянная панель на крыше, скорее всего, не перейдут в серийную версию.

Если серийная версия DST действительно будет базироваться на Xforce, то она может унаследовать и его силовую установку — 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 103-105 л.с. в сочетании с вариатором и передним приводом.

Серийный кроссовер, выпуск которого запланирован на 2025 финансовый год, будет ориентирован на страны Юго-Восточной Азии, а также, возможно, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Несмотря на первоначальные предположения о том, что прототип станет основой для нового поколения Pajero Sport, DST оказался кроссовером, вероятно, построенным на базе компактного 5-местного Xforce (в некоторых регионах известного как Outlander Sport). Габариты концепта не раскрываются. Для сравнения, Mitsubishi Xforce имеет длину 4390 мм, ширину 1810 мм и высоту 1660 мм при колесной базе 2650 мм.

Интерьер DST Concept представлен двухспицевым рулём, двухэтажным центральным тоннелем, сенсорной панелью управления климатом и объединёнными в единый блок виртуальной приборкой и тачскрином мультимедийной системы. Ожидается, что салон серийной модели будет упрощён.

Технические характеристики DST не объявлены, но известно, что он имеет передний привод и пять режимов движения: Normal, Gravel, Mud, Wet и Tarmac.