Рубленые грани — это теперь в моде.

Geely представила новый кроссовер Cowboy, отличающийся выразительным внедорожным стилем. Несмотря на позиционирование в качестве самостоятельной модели, Cowboy базируется на Geely Icon, известном на китайском рынке с 2020 года. В новом обличье кроссовер приобрел мужественные черты, приковывающие внимание.

Под капотом Cowboy скрывается та же 1,5-литровая турбированная бензиновая «четверка» мощностью 181 л.с., что и у актуального Icon. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод — передний.

Внешний облик Cowboy претерпел значительные изменения. Массивные бамперы, расширенные колесные арки, ребристые накладки на дверях и экспедиционный багажник с «люстрой» на крыше придают ему брутальный вид.

Внутреннее убранство Cowboy отсылает к дорестайлинговой версии Icon. Знакомая передняя панель, дефлекторы вентиляции в форме песочных часов, рукоятка перед пассажиром — все эти элементы создают атмосферу уже знакомого интерьера. Однако раздельные экраны приборной панели и мультимедиа контрастируют с современным Icon, где дисплеи объединены.

Geely оснастила Cowboy обновлёнными экранами: 8,8-дюймовым для приборной панели и 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Это отличается от предыдущих версий Icon, где размеры экранов варьировались от 10,25 до 12,3 дюймов. Новая мультимедийная система обещает быть более быстродействующей, она также предоставит доступ к настройкам климат-контроля. Руль же унаследован от актуальной версии Icon. Салон отделан комбинацией «кожи», джинсовой ткани и искусственной замши.

В Китае продажи Geely Cowboy начнутся в ближайшее время. Ожидаемая цена — до 100 000 юаней (около 1,35 млн рублей), что сопоставимо со стоимостью Geely Icon. Таким образом, Geely предлагает покупателям альтернативный, более мужественный вариант городского кроссовера.