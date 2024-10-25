А выглядят они действительно интересно.

Volkswagen возрождает легендарную американскую марку Scout, представив рамные внедорожник Traveler и пикап Terra. Новинки, разработанные с акцентом на прочность и ремонтопригодность, будут доступны как в полностью электрическом варианте, так и в виде plug-in гибридов. Производство начнётся в 2027 году на новом заводе в Южной Каролине.

Traveler и Terra построены на уникальной рамной платформе, разработанной при участии Magna Steyr. Высокая ремонтопригодность — один из ключевых аспектов: 80% ремонтных операций можно выполнить в полевых условиях. Отдельные от кузова бамперы упрощают замену в случае повреждения. Продажи будут осуществляться напрямую, без дилеров, но с собственными шоу-румами и сервисами.

Обе модели получат полный привод и блокируемые дифференциалы. 800-вольтовая батарея интегрирована в раму. Запас хода электромобилей составит до 563 км, гибридов — до 805 км (241 км на электротяге). ДВС Harvester используется только для подзарядки. Мощность зарядки — 350 кВт. Дизайн новых Scout перекликается с классическими моделями International Harvester (1960-1980 гг.). Дата премьеры — 24 октября — совпадает с 44-й годовщиной окончания производства оригинальных Scout.

Габариты Traveler: 5281 x 2327 x 1938 мм, колёсная база — 3058 мм, клиренс — 307 мм. Terra: 5822 x 2327 x 1956 мм, база — 3774 мм, клиренс — 300 мм, длина грузовой платформы — 1676 мм. Terra может буксировать более 4536 кг, Traveler — до 3175 кг. Грузоподъёмность обеих моделей — около 900 кг. Базовые версии — с 33-дюймовыми шинами, опционально — 35-дюймовые. Запаска у Traveler крепится сзади, у Terra — под кузовом (33") или в кузове (35"). Пикап оснащён тремя розетками (120 В и 240 В).

В салонах — крупные экраны приборов и мультимедиа. Основные кнопки управления — большие, в ретро-стиле. Кнопки выбора режимов движения расположены на потолке. В пикапе спереди может быть диван или два раздельных кресла (до 6 мест).

Предварительный заказ — с депозитом 100 долларов. Ориентировочная цена Traveler — от 50 000 долларов, Terra — от 51 500 долларов (с учётом субсидий). Без субсидий — от 60 000 долларов.