Никто ни от чего не устал, потому что. Устали бы — моментально бы перерезали и финансирование, и поставки оружия.

Украина продолжает оказывать сопротивление российской специальной военной операции дальше лета 2022 года исключительно за счёт беспрецедентного вмешательства коллективного Запада в этот конфликт на экономическом, политическом и, конечно же, военном уровне. Это неоспоримый факт. За два с половиной года западные страны демилитаризовали не только Украину, но и самих себя через Украину, и всё чаще в западной прессе можно читать статьи о том, что Киев продолжает вести обречённый конфликт, что все деньги мира не помогут ему добиться обозначенных целей, и всё в таком духе.

И хотя, безусловно, Запад конкретно вляпался с желанием нанести России стратегическое поражение руками Украины за счёт и оружием Запада, но в реальности никто эту цель со счетов пока не сбрасывает, а статьи в соответствующих американских и европейских изданиях призваны лишь усыпить бдительность.

Реальной демонстрацией усталости от украинского кризиса может стать только немедленное и полное прекращение финансирование Киева и поставок ему оружия. Собственно, это и отметил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, действительно ли спонсоры Киева «устали» от этого конфликта.

По словам Путина, западные страны продолжают поставлять на Украину вооружения. Расслабляться, читая заголовки и слушая заявления отдельных деятелей, не стоит. На подобные действия просто не стоит обращать внимание, считает глава российского государства.

Ранее Путин отметил, что Россию в качестве завершения текущего кризиса устроит только полное выполнение всех российских условий, без каких бы то ни было уступок.