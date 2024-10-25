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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
КАМАЗ и АФК «Система» представили грузовик на водородном топливе
Электромобиль грузоподъёмностью более 20 тонн может проехать на одной заправке до 500 км.

На Международной конференции по водородной энергетике в Москве КАМАЗ и Центр водородных технологий АФК «Система» представили прототип грузовика КАМАЗ-53193 «Чистогор» с силовой установкой на водороде. Электромобиль грузоподъёмностью более 20 тонн может проехать на одной заправке до 500 км.

Компании подписали соглашение о сотрудничестве в начале года. До конца года планируются испытания прототипа на полигоне. В дальнейшем на дороги могут выйти грузовики с водородными двигателями, в том числе беспилотные. Предполагается, что они будут оснащены российскими топливными элементами, производство которых планируется наладить в следующем году. Участники конференции обсудили перспективные проекты, международное сотрудничество, а также роль государства, науки и бизнеса в сфере водородной энергетики.

Было отмечено, что грузовики на водородных топливных элементах превосходят электрические по запасу хода и скорости заправки. В начале следующего года планируется увеличить запас хода «Чистогора» до 1000 км и изготовить несколько экземпляров для сертификации и дорожных испытаний.

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин заявил о важности развития водородных технологий для создания экологичного транспорта. А главный конструктор энергетических систем КАМАЗа Семён Корнилов рассказал, что сейчас в разработке находятся проекты городского автобуса и магистрального тягача на водороде.

По мнению президента Центра водородных технологий АФК «Система» Юрия Добровольского, Россия обладает значительным потенциалом в области водородных технологий.

#автомобили #производство #сделано в рф #камаз
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