Даже это раньше было импортным.

Разбирая новостные материалы по экстренному импортозамещению всего и вся в России, становится не по себе от осознания того факта, как сильно РФ в технологическом плане зависела от импорта из стран коллективного Запада. Теперь, когда вследствие незаконных западных антироссийских рестрикций доступ соответствующих технологий и оборудования на российский рынок либо прикрыт полностью, либо крайне затратен, возникла необходимость в организации собственного производства. Дошло, в частности, до производства огнестойкого турбинного масла для нужд энергетики.

Соответствующее предприятие было запущено вчера вечером в Тульской области. На данном этапе в строй введена первая очередь производства, которая позволит обеспечивать российскую энергетику примерно 1 250 тоннами огнестойкого турбинного масла в год. В 2025 году в эксплуатацию сдадут вторую очередь производства, увеличив производительность, соответственно, до 2 500 тонн в год.

Как вы понимаете, турбинное масло — это неотъемлемая часть любой газотурбинной энергетической установки. Следовательно, это стратегически важная отрасль, и выпускаться её продукция должна непосредственно в России. Причём, совершенно не важно, есть санкции или же завтра они будут сняты с обязательной выплатой всех компенсаций за их введение.