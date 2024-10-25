Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России наладили производство огнестойкого турбинного масла для энергетической отрасли
Даже это раньше было импортным.

Разбирая новостные материалы по экстренному импортозамещению всего и вся в России, становится не по себе от осознания того факта, как сильно РФ в технологическом плане зависела от импорта из стран коллективного Запада. Теперь, когда вследствие незаконных западных антироссийских рестрикций доступ соответствующих технологий и оборудования на российский рынок либо прикрыт полностью, либо крайне затратен, возникла необходимость в организации собственного производства. Дошло, в частности, до производства огнестойкого турбинного масла для нужд энергетики.

Соответствующее предприятие было запущено вчера вечером в Тульской области. На данном этапе в строй введена первая очередь производства, которая позволит обеспечивать российскую энергетику примерно 1 250 тоннами огнестойкого турбинного масла в год. В 2025 году в эксплуатацию сдадут вторую очередь производства, увеличив производительность, соответственно, до 2 500 тонн в год.

Как вы понимаете, турбинное масло — это неотъемлемая часть любой газотурбинной энергетической установки. Следовательно, это стратегически важная отрасль, и выпускаться её продукция должна непосредственно в России. Причём, совершенно не важно, есть санкции или же завтра они будут сняты с обязательной выплатой всех компенсаций за их введение.

#россия #промышленность #энергетика #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)
Зеленский призвал Запад «жёстко наказать» Россию и КНДР за военное сотрудничество
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до рекордных 21 %
ФСБ обвинила создателей российского планшета в хищении свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
58
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
4
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
235
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
39
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
25
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
11
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
43

Сейчас обсуждают

lighteon
16:50
Да вообще... Тротлит нафиг... Кристаллы через вентиляторы 4090 вылетают...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
owzod
16:48
Ну слава Богу, хоть ты понял что 7800х3д соснул по полной.)
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Hivi77
16:48
Да Миша прикалывается и не в теме, проводки идут не в Россию, а из России в прибалтику! Там года 3 назад местный депутат заявил: я лифтом не пользуюсь, он работает на русском электричестве.
Литва собралась демонтировать линии электропередач, ведущие в Россию и Беларусь
Алексей Кузнецов
16:45
Скорее Медведева но это, конечно, монописуально. Роснану сделали и деньгами накачали из бюджета в 2011г. Тогда Медвед рулил, в те редкие моменты когда не спал или не кормил уточек.
ФСБ обвинила создателей российского планшета в хищении свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств
Hivi77
16:44
Во истинную! Кто в своë время колено преклонил и поцеловал царскую длань одновременно оголив зад и подставив оный - тот был под пущен к кормушке (чубайс), он и в рао еэс России нбедокурил на вышку за ...
ФСБ обвинила создателей российского планшета в хищении свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств
lighteon
16:43
Так это комбинированный тест, где равномерная нагрузка на CPU и GPU. Разработчиком шины PCI-E является Intel. Т.е. фактически у Intel шина PCI-E лучше работает и это не для кого не секрет. Поздравляю....
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Александр Мухин
16:42
Тем не менее объем L2 кэша был заметно увеличен (с 2,5 до 4 МБ). Да и судя по процессорам AMD, штраф за чиплеты намного меньше, чем выигрыш от большего кэша.
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
VRoman
16:42
Ну и линеечка вышла... Самый дешёвый процессор АМД обгоняет самый дорогой процессор Интел. 😂
Intel выпускает новую линейку процессоров Core Ultra 200k
owzod
16:39
Ты еще это помнишь?) 9700про у меня была и 9800про. А лет тебе сколько? А в 4к упор в вк) потому что вк слабоваты для этого разрешения, поэтому ай 5 и имеет в извращеной форме 7800х3д, отстовая всего...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
owzod
16:37
2к с 4090, 7800х3д соснул по полной. Еще вопросы?) Или может ты скажешь кто компиляторы пишет для процессоров Амудэ?) хотя в штате сотрудников в Амудэ таких нет) там одни маркетологи, которые продают ...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем