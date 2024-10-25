Главное действующее лицо и виновник всё равно смог беспрепятственно уехать из страны в 2022 году.

Деятельность «Роснано» с самого начала обросла шутками, прибаутками и полными досады и недоумения комментариями вперемешку с обвинениями в коррупции и хищении государственных средств на какие-то совершенно неадекватные проекты. Не является исключением и проект по созданию российского планшета-конкурента западным и китайским.

И вот, сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России официально обвинила руководство компании «Пластик лоджик», учреждённой госкорпорацией «Роснано», находившейся тогда под началом Анатолия Чубайса, в хищении более 13 миллиардов рублей на проекта создания российского планшета. В частности, обвинение предъявлено руководителю «Пластик лоджик» Борису Галкину, который летом текущего года был задержан при попытке вернуться в Россию после четырёх лет бегства от правоохранительных органов.

Следователи утверждают, что в период с 2010 по 2020 год у возглавляемой Галкиным компании не было ни производственных мощностей, ни персонала, чтобы организовать производство такого уровня, но это всё равно не помешало тогдашнему руководству АО «Роснано» перевести свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств на счета компании.

То, что следователи пришли к правильному выводу, сомнений не вызывает: то, что под тему «российского планшета» деньги воровались, как в последний раз, очевидно и невооружённым взглядом.

Вопрос в другом: тот самый тогдашний руководитель, который одобрял такое «производство», в 2022 году смог беспрепятственно покинуть Россию. Речь, понятное дело, идёт о Чубайсе. Которого, кстати, предлагают экстрадировать, чтобы затем по полной программе спросить с него за деятельность «Роснано» за период его руководства госкорпорацией.