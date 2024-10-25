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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до рекордных 21 %
Иностранные валюты на это пока никак не реагируют.

Несмотря на то, что в России запредельная, заградительная ключевая ставка, которая делает деньги крайне дорогими и, следовательно, должна снижать кредитную активность населения, регулярные повышения данного регулировочного механизма, по сути, никак не влияют на инфляцию: предприятия и физические лица продолжают брать кредиты под заградительные проценты, тем самым разгоняя инфляцию по причине искусственного расхождения спроса и предложения, и ЦБ РФ не придумал ничего лучше, как в очередной раз повысить ключевую ставку. Причём, на этот раз сразу на 200 базисных пунктов — до рекордного для России значения в 21 %.

Как отмечает Центробанк в своём официальном комментарии, реальная годовая инфляция продолжает превышать летний прогноз: рост спроса вследствие закредитованности экономики превышает возможности предложения. Поэтому «требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики».

Расхождение в спросе и предложении столь значительное, что регулятор допускает возможность и дальнейшего повышения ключевой ставки. Не считает ли ЦБ РФ, что именно его денежно-кредитная политика, из-за которой предприятия не могут оформлять доступные кредиты на расширение производства с целью покрытия спроса, и является причиной разрыва в спросе/предложении, осталось, что называется, за кадром.

Напомним, что ключевая ставка в 21 % является абсолютным рекордом: так высоко ЦБ РФ её не задирал даже весной 2022 года в период основного удара незаконных антироссийских рестрикций («санкций») коллективного Запада.

Впрочем, есть в данном известии и позитивная сторона: оформить вклад в банке можно будет под рекордно высокий процент. Так что если вы ждали очередного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, то вы поступили правильно.

#россия #финансы #экономика
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