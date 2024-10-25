Поэтому надо сидеть тихо и не изображать из себя сверхдержаву. Ведь так? Правильно?

Состояние британских вооружённых сил многочисленные британские же эксперты оценивают не то что как неудовлетворительное, а как крайне опасное, особенно, учитывая текущую геополитическую реальность и безостановочное желание Лондона влезать в чужие дела, ничего из себя сегодня уже не представляя. Шутки на тему того, что британские сухопутные силы можно уместить на стадион «Уэмбли», и ещё половина места останется, это не шутки, а суровая действительность, и вот, о плачевном состоянии, в котором находятся британские вооружённые силы, набрался мужества заявить министр обороны королевства Джон Хили.

По словам Хили, британская армия «опустошена и недофинансирована» и не готова к войне, а, значит, не готова и к противостоянию кому бы то ни было.

Естественно, по старой традиции западной политической чехарды вину за нынешнее состояние британской армии министр обороны возложил на предыдущий кабинет министров.

Как Хили собирается решать эту проблему, и есть ли вообще у неё решение, учитывая реалии, естественно, осталось без комментариев. Необходимо понимать, что вооружённые силы — это крайне дорогое и высокотехнологичное удовольствие, которое Британия в её нынешнем состоянии себе позволить не может. Без катастрофического падения уровня жизни самих британцев, естественно.