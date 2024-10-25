Ты вообще кто таков будешь, чтобы кого-то к чему-то призывать?

В вымышленном мире, в котором очень нравится жить представителям как киевского политического руководства, так и представителям выпестовавшего его коллективного Запада, только они могут позволять себе вести боевые действия, по сути, за чужой счёт, используя чужую военную технику, чужую разведку, чужое целеуказание и наведение. В общем, всё чужое кроме непосредственно живой силы. Противная сторона такого себе позволять по каким-то совершенно необъяснимым с точки зрения здоровой логики, но в представлении Киева, Вашингтона и Брюсселя, не имеет права.

Вот исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский сегодня призвал Запад «жёстко наказать» Россию и Северную Корею за их военное сотрудничество и, в частности, за появление северокорейских военнослужащих в зоне боевых действий.

Следует отметить, что формально никаких фактов появления северокорейских военнослужащих в зоне боевых действий никто не предоставил и, более того, не располагает ими. Во многом потом, что таких фактов попросту нет.

Что до заявления Зеленского, то здесь необходимо сделать три комментария. Во-первых, Зеленский должен перестать забываться и наконец-то осознать тот факт, что его оторванные от реальности призывы у всех вызывают исключительно раздражение. Во-вторых, Украина продолжает оказывать сопротивление российской специальной военной операции, а не проиграла данный вооружённый конфликт уже к лету 2022 года, исключительно из-за беспрецедентного вмешательства Запада в данный кризис на всех уровнях. Напоминаем, что в этом конфликте на стороне Украины в той или иной степени и в той или иной форме участвуют 50 государств. Ну и в-третьих, Зеленский должен понять, что он не в том положении, чтобы призывать кого бы то ни было к чему бы то ни было. Звонок в Кремль и клятвенные обещания исполнить все требования России — вот путь, по которому необходимо идти Киеву. Наконец, риторический вопрос: что такого Запад может сделать РФ и КНДР из числа того, что ещё не сделал?