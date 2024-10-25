Россия и Беларусь, в общем-то, не против.

Прибалтийские страны давным-давно уже управляются компрадорскими «элитами», для которых не существует национальных интересов, а есть только трансатлантические, глобальные интересы. Такое поведение всегда и безо всякого исключения пагубно влияет на положение дел в возглавляемых такими «элитами» странах, и ярчайшими примерами являются три балтийских «тигра». Сегодня один из них решил вновь напомнить о себе и о том, что мы указали парой предложением ранее: Литва заявила о намерении провести демонтаж линий электропередач, которые ведут в Россию и Беларусь.

По мнению Литвы, которая в феврале следующего года подключится к европейской объединённой энергосистеме, теперь ей электрическая связь с РФ и РБ не требуется. Проще говоря, если вдруг что-то случится с линией электропередачи, ведущей из ЕС, и Литва вместе с остальными прибалтийскими республиками останется без света, то резервного подключения у них не будет.

Собственно, это именно то, о чём мы и говорили в первом абзаце: ради каких-то никому не нужных политических жестов страна усугубляет своё положение.

Переживают ли в России и Беларуси по поводу того, что целая Литва отключается от их энергосистемы? Полагаем, «нет» — это ещё очень мягко сказано.