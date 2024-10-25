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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: Илон Маск регулярно ведёт с Владимиром Путиным «тайные разговоры»
Американскую прессу при этом совершенно не беспокоит, что подобные разговоры — совершенно не по статусу собеседников.

Как вы знаете, сейчас в США завершающие этапы президентской «гонки», поэтому в ход идут любые, даже самые грязные и лживые методы, призванные опорочить одного из «нежелательных» кандидатов. Поскольку предприниматель Илон Маск открыто поддержал кандидатуру Дональда Трампа, аргументируя это тем, что в противном случае это будут последние выборы Соединённых Штатах, то аффилированные с Демократической партией США средства массовой «информации» начали кампанию по, как они считают, дискредитации Маска и, как следствие, дискредитации Трампа в частности и Республиканской партии, которая его выдвинула, в целом.

Так, например, издание The Wall Street Journal (WSJ), не осознавая, что его материал, скорее сего, наоборот сыграет на руку Маску, Трампу и республиканцам, опубликовало статью, которой утверждается, что основатель Tesla и SpaceX с конца 2022 года якобы регулярно ведёт «тайные переговоры» с президентом России Владимиром Путиным, а также с членами российской президентской администрации и другими высокими чиновниками.

Утверждается, что в рамках этих переговоров Маск и Путин обсуждают целый перечень тем, начиная от личных, заканчивая геополитикой. При этом в администрации США об этих контактах якобы знают, но ничего не могут поделать, потому что критически зависят от Илона Маска, вернее, от его компаний, в космической отрасли и в отрасли связи.

Откровенно говоря, мы не понимаем, на кого рассчитан данный материал WSJ. Конечно, всякое может быть, и Илон Маск вполне мог быть уполномочен Трампом на роль своего рода эмиссара и может играть роль передаточной цепи между Кремлём и Белым домом в условиях отсутствия формальных публичных контактов между странами. Но что-то нам подсказывает, что это обычная «заказуха», призванная, в представлении заказчиков, опорочить Маска и Трампа. В реальности мы не исключаем, что это лишь наоборот поднимет рейтинг Трампа и ещё больше повысит уважение американцев к Маску как к людям, готовым напрямую беседовать с Россией в целях избегания всеобщей ядерной аннигиляции.

#россия #сша #политика #илон маск
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