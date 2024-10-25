Только так, собственно, финал данного конфликта и видят в России. Любое отклонение от этого варианта в обществе просто не поймут.

Как мы уже говорили не раз, время, когда текущий кризис мог завершиться на приемлемых для Украины и для финансирующего её коллективного Запада, давным-давно ушло, причём запрыгивать в уходящий с платформы вагон постоянно отказывался именно сам Киев под науськивание Вашингтона и европейских столиц, хотя всё это прямо противоречит в первую и последнюю очередь непосредственно украинским интересам. Поезд ушёл безвозвратно, и теперь, фигурально выражаясь, Украина стоит на перроне в ожидании другого поезда, только со значительно меньшим количеством вагонов.

Российское политическое руководство на всех уровнях повторяет, что отныне завершение специальной военной операции на Украине может быть только на российских условиях, и вот, в очередной раз об этом заявил президент России Владимир Путин. Видимо, чтобы развеять слухи о готовности Москвы к компромиссам и всему в таком духе.

По словам Путина, исход данного конфликта «должен быть в пользу России» и «должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя». Как добавил глава российского государства, никакой речи об уступках или разменах со стороны РФ речи быть не может — их Москва делать не собирается.

На самом деле, данное заявление — это именно то, что хотело услышать российское общество, которое за прошедшие уже больше двух с половиной лет полностью сформировало своё отношение к украинскому кризису, услышало заявления представителей коллективного Запада и видит поведение киевского политического руководства. Никакого иного исхода, кроме безоговорочного выполнения всех российских условий, в России не поймут, потому что, во-первых, за решение украинской проблемы уже заплачена колоссальная и, главное, невосполнимая цена, а во-вторых, в России уже научены опытом «Хасавюрта» и прекрасно понимают, что мир без фундаментального решения проблемы конфликта — это не мир, а перемирие до следующего, более ожесточённого и кровавого конфликта. Попасться в эту ловушку на Украине будет актом даже не политической близорукости, а преступной безответственности.

Проще говоря, цель по демилитаризации, денацификации, нейтрализации Украины и требование признания Киевом новой территориальной действительности на международном уровне, остаётся в силе. Как остаётся в силе и требование к Западу о снятии с РФ всех рестрикций («санкций»); подозреваем, с требованием о выплате компенсаций и репараций за всеобъемлющее участие Запада в этом конфликте.