Спрос колоссальный, несмотря на неадекватные цены. Собственно, потому цены и такие.

После того как западные автомобильные бренды, поджав хвосты, побросали российский рынок, на освободившееся лакомое местечко с удовольствием пришли китайцы и запустили производство своих автомобилей в том числе взамен ушедших европейских, японских и корейских. В частности, завод в Тульской области выпускает автомобили очень популярной сейчас в России марки Haval, и, как выяснилось, его мощности уже не хватает для покрытия спроса.

Поскольку спрос рождает предложение, то и предприятие, ныне используемое Haval, будет наращивать свою производственную мощность. Так, по словам исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева, сейчас производительность завода составляет до 150 тысяч автомобилей в год, а в 2025 году в рамках модернизации она возрастёт до 200 тысяч автомобилей в год.

Завод Haval в Тульской области работает с 2019 года и выпускает автомобили Haval Jolion, Haval Dargo, Haval F7 и Haval H3.