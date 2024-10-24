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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин прокомментировал сведения о наличии военнослужащих КНДР в России
«Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям».

Одна из животрепещущих (не для России, понятное дело, а для Украины и её спонсоров) тем текущей недели — это якобы переброска Северной Кореей нескольких тысяч (по разным сведениям, до 11 тысяч) военнослужащих в Россию для возможного участия в специальной военной операции.

До сегодняшнего дня это было лишь слухами и домыслами, но президент России Владимир Путин косвенно подтвердил присутствие северокорейских войск в рамках пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. По словам Путина, Россия ценит то, как серьёзно северокорейская сторона «относится к реализации договора в части совместной обороны».

Как добавил Путин, сегодня Госдума России ратифицировала Договор о всеобъемлющем партнёрстве с КНДР, в который в том числе входит взаимовыручка в случае вооружённой агрессии.

«Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», — заявил глава государства.

Также Путин прокомментировал появляющиеся снимки со спутников, якобы подтверждающие присутствие солдат КНДР в России, заявив, что спутниковые снимки — это серьёзное дело, и они явно что-то подтверждают.

#россия #украина #политика #боевые действия #кндр #северная корея
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