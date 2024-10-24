Жёсткая терминология соответствует настроениям в обществе.

Когда киевское политическое руководство организовывало Курскую авантюру, на бумаге этот план выглядел прекрасно: прорыв в сторону Курска, захват города Курчатов и расположенной в нём Курской АЭС, унижение России, давление на Москву с целью капитуляции и вывода войск с территории, которую Украина всё ещё по недоразумению воспринимает своей, и всё в таком духе. Реальность, конечно же, в очередной раз стала отрезвляющим душем для Киева и его западных спонсоров.

Во-первых, половину занятой ВСУ части Курской области ВС РФ уже от украинского присутствия очистили. Во-вторых, сейчас ВС РФ блокировали и окружили группировку ВСУ численностью в две тысячи военнослужащих. Об этом сегодня в рамках пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани сообщил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, ВСУ предпринимают попытки деблокировать этот котёл, но «пока безуспешно». Российская армия, добавил Путин, уже приступила к «ликвидации» блокированной группировки.

Ну, а что такое «ликвидация», объяснять, пожалуй, не требуется. Собственно, всё разворачивается так, как и должно разворачиваться: когда случайные люди в политике (а Зеленский и его команда — это исключительно случайные люди в политике) пытаются что-то изображать, то получается в основном трагедия. В случае с Украиной — национального масштаба.