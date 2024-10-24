Остаётся только поздравить. Дальше — больше.

Саммит БРИКС в Казани подошёл к концу. И хотя ничего прорывного, вопреки ожиданиям политологов, в его рамках не случилось — всё было исключительно по плану — и даже расширения организации не произошло, но первый шаг к этому будущему расширению сделан всё же был. Речь идёт о получении тринадцатью государствами статуса государств-партнёров БРИКС.

В перечень счастливчиков, с которых в будущем, очевидно, будет начинаться дальнейшее расширение организации, вошли: Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан.

Напомним, что в БРИКС сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия. В подвешенном получленстве находится Саудовская Аравия.

Необходимо понимать, что страны-члены БРИКС пока не готовы расширять организацию, и это весьма правильно: делать из объединения проходной двор из политических соображений, как это сделали в Евросоюзе и НАТО, тем самым ослабляя союзы как таковые, вбирая в них крайне слабых участников, никому не нужно.