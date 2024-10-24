Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Беларусь, Турция, Куба и ещё 10 стран получили статус государств-партнёров БРИКС
Остаётся только поздравить. Дальше — больше.

Саммит БРИКС в Казани подошёл к концу. И хотя ничего прорывного, вопреки ожиданиям политологов, в его рамках не случилось — всё было исключительно по плану — и даже расширения организации не произошло, но первый шаг к этому будущему расширению сделан всё же был. Речь идёт о получении тринадцатью государствами статуса государств-партнёров БРИКС.

В перечень счастливчиков, с которых в будущем, очевидно, будет начинаться дальнейшее расширение организации, вошли: Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан.

Напомним, что в БРИКС сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия. В подвешенном получленстве находится Саудовская Аравия.

Необходимо понимать, что страны-члены БРИКС пока не готовы расширять организацию, и это весьма правильно: делать из объединения проходной двор из политических соображений, как это сделали в Евросоюзе и НАТО, тем самым ослабляя союзы как таковые, вбирая в них крайне слабых участников, никому не нужно.

#политика #брикс
+
Написать комментарий (0)
Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов — глава Минфина
«Упёрся напрочь»: Лукашенко прокомментировал постоянный отказ Зеленского от реалистичных переговоров по Украине
Словакия и Германия сошлись во мнении, что вступление Украины в НАТО «нереалистично»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
17
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
280
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
54
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
3
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
177
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
65
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
7

Сейчас обсуждают

VAKT
18:08
не только в этом проблема, например упёрлись в теплопроводность кремния - надо бы больше тепропроводности и меньше теплоёмкости, те же GaN транзисторы (нитрид галлия) имеют тепропроводность на порядок...
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
DIP40
18:07
Не все жили хорошо при Советском Союзе. Хорошо жила лишь советская элита, а остальные не очень. Если бы это было не так, то СССР был бы сейчас, народ пошел бы его защищать в 90е. Но народ не пошел, не...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Антон Тутынин
18:07
Жертвам? Как иронично...
Starlink смог отправить сотни тысяч текстовых сообщений жертвам ураганов Helen и Milton
PanzerK
18:02
Ответ на вопрос, которым автор задавался 12 лет назад, дан самим автором - не миф...
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
lighteon
17:57
Я вот как раз наоборот от Pentium 4 в ретро-сборке ушел. Плюс недавно попалась Geforce 3 Ti... Хотя, зараза, едет мать на 478... Ну бог с ней... Будет про запас, может там загрузка с USB работает. А т...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
VAKT
17:49
решили данную проблему. Не решили, а лишь оттянули неизбежную деградацию. Все процессоры с ранними версиями микрокода неизбежно деградируют и сдохнут, с новой версией - делать это будут гораздо доль...
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
Fetaminaza
17:49
херь старую рекламируют на яндексе нет этого товара
Ноутбук Ninkear A15 Pro доступен для приобретения со скидкой в двух конфигурациях
Чatо -- Боt
17:47
С придыханием будем ожидать истерику запада в какляцком стиле "А нас за шо?!"
Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов — глава Минфина
Юрий Пархоменко
17:47
Куда тебе турбопатриоту до самолетов сша, до их ракет, компьютеров, смартфонов, робототехники, машиностроения, короче практически до всего.
Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
Юрий Пархоменко
17:45
Да да уже околевает боинг и доллар скоро рухнет, и европа замёрзнет, все вот вот, надо только пару лет подождать
Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем