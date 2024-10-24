Мы бы сказали не «упёрся», а улетел в приятный мир фантазий, которые ничего общего не имеют с реальностью.

На сегодняшний день необходимость переговоров по украинскому кризису очевидна всем. Да, все, кто обладают критическим мышлением, осознают, что переговоры будут на российских условиях, но это лучше, чем бесконечный конфликт, который всё равно в любом случае закончится так же — на российских условиях, только ещё более жёстких и бескомпромиссных.

Понимают это все, кроме, пожалуй, исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В частности, по словам президента Беларуси Александра Лукашенко, который ответил на вопрос журналистов в рамках саммита БРИКС о необходимости переговоров, заявил, что сейчас, по сути, только Зеленский не хочет мира.

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он упёрся напрочь», — отметил Лукашенко.

Также, убеждён президент Беларуси, западные спонсоры Киева хотели бы перестать оказывать Украине поддержку, но не могут, потому что в противном случае «потеряют лицо». Что недалеко от истины, учитывая то, как сильно себя загнал в угол коллективный Запад с этим конфликтом.