Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ашан» опроверг информацию об уходе с российского рынка
Компания не для того на рынок заходила, чтобы с него уходить. И это правильный подход.

Сегодня днём французская пресса стала сообщать о том, что компания Auchan, управляющая в России сетью гипермаркетов «Ашан», намерена всё-таки собрать свои вещи и освободить пространство на российском рынке, продав свои активы местному бизнесу. Справедливости ради, соответствующие сведения поступают не в первый раз, поскольку Auchan это представитель одного из крайне немногих известных на весь мир западных брендов (бренды помельче остались и сидят тише воды ниже травы), сохранивших своё присутствие в России, поэтому естественный уровень скептицизма данное известие всё-таки вызвало.

И, как выяснилось, совершенно справедливо. Как отметила сегодня пресс-служба «Ашана», компания никуда не собирается уходить с российского рынка. В пресс-службе компании напомнили о том, что слухи об её уходе с российского рынка появляются регулярно.

Здесь необходимо понимать простую вещь: уйти с российского рынка легко. Вернуться на него обратно, особенно спустя несколько лет, будет крайне сложно, если не сказать невозможно. И в «Ашане» это, в отличие от многих, прекрасно понимают, поэтому держатся за российский рынок не просто руками, но даже ногами и зубами.

#россия #auchan #«ашан»
+
Написать комментарий (0)
Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов — глава Минфина
СМИ: «Ашан» намерен продать свои российские филиалы
Словакия и Германия сошлись во мнении, что вступление Украины в НАТО «нереалистично»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
17
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
278
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
52
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
3
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
27
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
65
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
173

Сейчас обсуждают

Анатолий Федоров
16:39
Так значит двигателей как не было, так и нет. Зато планеров наклепаем.
Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
Женька
16:38
Кстати, если тут заменить фамилии на Скайуокер, Калриссиан, Сидиус, Органа, Мол, Соло и Амидала, можно мышиной компании продать как сценарий.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
mike-lesnik
16:36
теперь сходите и проверьте XG27AQDMG на WOLED матрице, а вы смотрели QD-OLED.
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
mike-lesnik
16:32
То что они не могут не значит что не надо пытаться хоть приблизиться к реальности. Многие действительно так привыкли к серому чёрному что не хотят настоящего...
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
FelsheR-RU
16:31
Могли бы сразу у Владимир Владимировича поинтересоваться, все равно ему решать и по будущему украины, а теперь уже и европпы. Европейцам, такое ощущение, что вообще лучше не думать - одна хрень получа...
Словакия и Германия сошлись во мнении, что вступление Украины в НАТО «нереалистично»
Александр Сечков
16:29
Купят Интел и Арм им не понадобится! Может порядок наведут в этой конторе.
Arm отзывает у Qualcomm лицензию на свою архитектуру и ставит под угрозу производство новых чипов
Евгений Шрайнер
16:28
Как бы корейское вооружение и не поставлялось уежало со складов то, что хоть и не испортилось но уже полежало. А взамен на склады грузили поставляемое из Южной Кореи. А так Южная Корея из мировых лиде...
Южная Корея рассматривает вариант отправки своих военных на Украину
Женька
16:27
Не, ну строго говоря, да. В 2005-м году новый одноядерный однопоточный атлон64 с двухканальной древней памятью вполне себе уделывал уже дряхлую печку П-4. Ситуация поменялась только с выходом Коре. А ...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
DIP40
16:27
Только вот башкиры и татары русских не предали, как любымый коммунистами "брацкий" украинский народ. Который большевики завалили просто царскими подарками. Подарив с барского плеча, не спросив местных...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
FelsheR-RU
16:23
Это на любой платформе можно. Вы батенька просто фанат!)
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем