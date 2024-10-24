Компания не для того на рынок заходила, чтобы с него уходить. И это правильный подход.

Сегодня днём французская пресса стала сообщать о том, что компания Auchan, управляющая в России сетью гипермаркетов «Ашан», намерена всё-таки собрать свои вещи и освободить пространство на российском рынке, продав свои активы местному бизнесу. Справедливости ради, соответствующие сведения поступают не в первый раз, поскольку Auchan это представитель одного из крайне немногих известных на весь мир западных брендов (бренды помельче остались и сидят тише воды ниже травы), сохранивших своё присутствие в России, поэтому естественный уровень скептицизма данное известие всё-таки вызвало.

И, как выяснилось, совершенно справедливо. Как отметила сегодня пресс-служба «Ашана», компания никуда не собирается уходить с российского рынка. В пресс-службе компании напомнили о том, что слухи об её уходе с российского рынка появляются регулярно.

Здесь необходимо понимать простую вещь: уйти с российского рынка легко. Вернуться на него обратно, особенно спустя несколько лет, будет крайне сложно, если не сказать невозможно. И в «Ашане» это, в отличие от многих, прекрасно понимают, поэтому держатся за российский рынок не просто руками, но даже ногами и зубами.