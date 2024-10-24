Мы бы даже сказали сюрреалистично.

Одним из пунктов фантастического «плана победы» исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского является немедленное вступление Украины в НАТО. Как вы понимаете, строить планы это одно, а вот воплощать их в реальность — совсем другое. Западные страны не для того используют Украину как инструмент конфронтации с Россией, чтобы из-за неё самим влипнуть в боевые действия против РФ, из которых они выйдут проигравшими при любом раскладе.

Соответственно, желающих себе такого будущего на Западе крайне мало (да и те, кто желают этого, откровенно говоря, коллективным Западом не являются), и сегодня это стало очевидно после совместного заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Словакии Петера Пеллегрини.

Из этого заявления следует, что Словакия и Германия считают «нереалистичным» вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. Также, добавил Пеллегрини, в плане Зеленского имеются «противоречивые темы», которые ещё нужно обсудить на международном уровне.

«С господином канцлером мы сошлись во мнении о том, что сегодня вопрос вступления Украины в НАТО не лежит на столе и не может на него попасть по причине своей нереалистичности», — отметил словацкий президент.

Следует понимать, что чем быстрее до западных функционеров «дойдёт» абсурдность всех их заявлений и преследуемых целей, тем лучше для них, для Запада в целом, и для Украины как страны, терпящей сейчас форменное бедствие.