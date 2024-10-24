Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Словакия и Германия сошлись во мнении, что вступление Украины в НАТО «нереалистично»
Мы бы даже сказали сюрреалистично.

Одним из пунктов фантастического «плана победы» исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского является немедленное вступление Украины в НАТО. Как вы понимаете, строить планы это одно, а вот воплощать их в реальность — совсем другое. Западные страны не для того используют Украину как инструмент конфронтации с Россией, чтобы из-за неё самим влипнуть в боевые действия против РФ, из которых они выйдут проигравшими при любом раскладе.

Соответственно, желающих себе такого будущего на Западе крайне мало (да и те, кто желают этого, откровенно говоря, коллективным Западом не являются), и сегодня это стало очевидно после совместного заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Словакии Петера Пеллегрини.

Из этого заявления следует, что Словакия и Германия считают «нереалистичным» вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. Также, добавил Пеллегрини, в плане Зеленского имеются «противоречивые темы», которые ещё нужно обсудить на международном уровне.

«С господином канцлером мы сошлись во мнении о том, что сегодня вопрос вступления Украины в НАТО не лежит на столе и не может на него попасть по причине своей нереалистичности», — отметил словацкий президент.

Следует понимать, что чем быстрее до западных функционеров «дойдёт» абсурдность всех их заявлений и преследуемых целей, тем лучше для них, для Запада в целом, и для Украины как страны, терпящей сейчас форменное бедствие.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия #словакия
+
Написать комментарий (0)
Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов — глава Минфина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
17
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
278
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
51
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
3
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
27
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
63
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
170

Сейчас обсуждают

Genry
16:18
Да у автора сплошные несоответствия. У него "магнитуда по шкале Рихтера" . (в "Рихтер"-ах - сила землетрясения; "магнитуда" - энергия землетрясения, введена позже взамен Рихтера).
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
Зю
16:17
Бриташки опять хотят денег от своих колоний
Arm отзывает у Qualcomm лицензию на свою архитектуру и ставит под угрозу производство новых чипов
Сергей Миронычев
16:14
Когда этот даун перестанет писать?)) выходит Сталкер 2, Индиана Джонс Новый Флай симулятор и новая колда)) все в день релиза в подписке и снова даёт Данте за щёчку ))
Тотальное доминирование PlayStation 5 над Xbox series X в 2020-2024 годах — рассказываю на примерах
FelsheR-RU
16:11
Я вас всех подытожу - по сути и как показывает практика,)) до сих пор все что не больше 6ти ядер отлично и продуктивно гонится. С 8ми ядрами - уже ой! Отвести тепло проблематично, а профит от разгоно...
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
Кирилл Стаканов
16:08
из статьи складывается ощущение, что будет работать, только если разраб добавит в игру, и в частности на анриле
Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution 2 — улучшенную версию технологии масштабирования для GPU Adreno
PanzerK
16:08
В том то и прикол что перед выходом AM2 примерно месяца 3 эти Athlon64 было не достать вообще ни в каком виде, вот тогда то я свой 754 и слил, впрочем и тот у меня был с PCI-E, а не какой то там AGP х...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
PanzerK
16:05
Есть Core 2 Duo и прекрасные материнские платы под него - вот на них можно что-то собирать под Windows XP если уж так хочется.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
NN000
16:04
Россия не сворует, а приватизирует ! Оставь свой контакт для СК.
Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов — глава Минфина
Билли Хэррингтон
16:02
Мангалы - наше все
Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
lighteon
16:00
Хоть не AM2 Athlon 64 на Pentium D менялся?..
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем