Симметричный ответ.

Как вы знаете, в игру незаконных рестрикций, заморозки активов, а затем, по сути, кражи дохода от них первым начал играть коллективный Запад. Россия просто так наблюдать за происходящим не собирается, поскольку Запад понимает только язык силы, причём во всех её проявлениях, и намерена отвечать симметрично. Проще говоря, в ответ на воровство доходов со своих активов на Западе сворует и будет использовать в своих интересах доходы от замороженных западных активов на своей территории.

О том, что дело будет обстоять именно так, и что ответ на действия западных стран будет симметричным, заявил сегодня министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, если Запад в самом деле начнёт использовать доходы от российских активов для финансирования Украины и кризиса на её территории, то ответ будет аналогичным: РФ просто сделает то же самое с западными активами в России.

Решение абсолютно правильное: только так и надо поступать с теми, кто по-другому не понимают и готовы работать на равных только при оказании давления подошвой сапога на место соединения головы с туловищем.

Как уже отмечалось неоднократно, своими действиями коллективный Запад вгоняет себя в ловушку и утрачивает последние остатки доверия к своей финансово-экономической системе. Не нужно быть наивными и не понимать, что во всём мире не видят происходящего и не выстраивают логические связи между событиями. Выводы делаются, и мы прекрасно это видим по колоссальному ажиотажу вокруг возглавляемого РФ и КНР объединения БРИКС.