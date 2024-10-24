Всё равно теперь «Пятёрочка» знаменита на весь мир.

Сетей супермаркетов в России развелось столько, и натыканы они так часто, что порой на это даже забавно смотреть. Конкуренция колоссальная, причём непосредственно отечественные продуктовые сетевые магазины активно «выдавливают» и те остатки западного капитала, который ещё сохранил своё присутствие в РФ, несмотря на все невзгоды, незаконные рестрикции и иные меры воздействия.

По всей видимости, западные продуктовые сети чувствуют давление, причём оказываемое на них как со стороны собственных правительств, которые, по-хорошему, наоборот должны слушать свой крупный капитал, так и со стороны России. И вот, как сообщает французское издание Le Figaro, французская компания Auchan, известная в России, как «Ашан», намеревается продать свои российские филиалы.

Как передаёт издание, Auchan уже даже выбрала «двух потенциальных покупателей». Названия этих потенциальных покупателей Le Figaro не уточняет, но догадаться, в общем-то, нетрудно.

Трудно сказать, насколько актуальной информацией обладает французская пресса, поскольку ещё полгода назад «Ашан» держался за российский рынок обеими руками и даже зубами, отмечая, что никуда уходить не собирается. Впрочем, не стоит недооценивать такую печальную реальность, как господство политических функционеров над крупным капиталом на Западе. А должно быть, как мы уже отмечали неоднократно, ровно наоборот: при капитализме это крупный капитал говорит правительству, где и как ему себя вести, дабы крупному капиталу было лучше.