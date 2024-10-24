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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОДК занялась импортозамещением в сегменте софта для проектирования деталей авиационных двигателей
Страшно осознавать масштаб проникновения западных технологий во все, особенно стратегически важные отрасли промышленности.

Как вы прекрасно понимаете, современная конструкторская и инженерная работа немыслима без соответствующего программного обеспечения. Не является исключением и всё, что связано с авиационной промышленностью в целом и авиационным двигателестроением в частности. Так, сегодня Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», сообщила о начале импортозамещения в сегменте ПО для проектирования деталей авиационных двигателей.

Как уточняется, ОДК в данном вопросе будет действовать совместно с отечественными IT-компаниями, и итогом этого взаимодействия должна стать реализация двух проектов по созданию российского инженерного программного обеспечения. На проекты выделены два миллиарда рублей.

Необходимо понимать, что ранее весь соответствующий прикладной софт был западным и, как следствие, ненадёжным по причине того, что западный капитал оказался неспособен отстаивать свои коммерческие интересы перед лицом своих политических функционеров. Соответственно, российским предприятиям необходимо заботиться о том, чтобы производственные циклы ничто не могло прервать или нарушить.

Работа в любом случае предстоит серьёзная, и в интересах разработчиков данного софта сделать так, чтобы он максимально по эргономике и «юзабилити» повторял тот софт, с которым привыкли работать специалисты. Ведь ни для кого не секрет, что годами работая в конкретных программах, привыкаешь к расположению инструментов и опций, и когда в новой программе такого же типа это расположение иное, возникает дискомфорт и падение производительности пользователя.

#россия #импортозамещение #программное обеспечение #софт #«ростех»
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