Дело нужное и правильное.

В большинстве случаев при замене «отъездившего» своё комплекта шин автовладельцы даже не задумываются об их дальнейшей судьбе. А судьба это в основном весьма прозаичная: свалка, и дело с концом. В России давным-давно назрел вопрос строительства дополнительных предприятий по переработке автомобильных шин, ведь продукты их переработки можно с успехом использовать вторично.

И вот, по всей видимости, в перспективе такое предприятие появится в Смоленской области. Так, губернатор региона Василий Анохин, в рамках рабочей встречи общаясь с представителями нефтяной компании «Татнефть», заявил о том, что достигнуто понимание необходимости возведения соответствующего завода.

Как добавил Анохин, без переработки шины либо сжигают, что существенно отравляет воздух в округе даже при использовании фильтров, либо просто сваливают в кучу, обрекая шины на разложение на протяжении десятилетий с последующим отравлением почвы и грунтовых вод.

Продукты переработки автомобильных шин, отметил губернатор, можно применять как для производства новых шин, так и для создания гидроизоляционных материалов, покрытия для детских площадок, обувных подошв и многого другого. Проще говоря, от переработки шин пользы гораздо больше, чем от их бесцельного сваливания в кучу.