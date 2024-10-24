Бытует мнение, что после такого БПЛА будет летать меньше.

Несмотря на то, что ФАБ-3000 стали системно и массово применяться Россией в зоне специальной военной операции совсем недавно — лишь весной этого года — но зарекомендовали себя эти тяжёлые авиабомбы с наилучшей стороны: обладая колоссальной разрушительной силой, такой боеприпас позволяет не оставлять шансов оппоненту.

Как вы понимаете, самое главное в данной работе — это разведка, и вот, в Курахово, которое ВС РФ сейчас по своей эффективной тактике берут в огневой мешок, окружая населённый пункт с трёх сторон, был выявлен пункт временной дислокации операторов БПЛА ВСУ. Как только информация подтвердилась по нескольким, как положено в зоне боевых действий, источникам, по пункту, представляющему собой простое здание, и был нанесён удар ФАБ-3000.

Минобороны России заявляет, что в результате удара были ликвидированы «около 50 операторов и инструкторов» и семь единиц вооружения и военной техники ВСУ. Понятно, что к информации о численности накрытого личного состава следует относиться скептически, поскольку, откровенно говоря, плохо понятно, каким образом эти сведения вообще получаются, да и не безответственно ли для противника сосредотачивать такое большое количество ценных специалистов в одной точке.

В любом случае, вышеуказанное действие однозначно приблизило финал боя по овладению Курахово, которому военные эксперты пророчат ещё от нескольких дней до пары недель.