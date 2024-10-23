Партия «ястребов» в российском политическом руководстве продолжает увеличиваться. И ничего удивительного в этом нет: поведение Киева и коллективного Запада давно уже вышло за рамки.

Когда представители коллективного Запада и Украины публикуют свои «планы» и прочие фантазии, они вырабатывают их, ведя беседу между собой и не принимая во внимание мнение России, которое ужесточается уже даже не с каждым месяцем, а с каждой неделей. В частности, в российском политическом руководстве, которое явно следит за мнением населения, стал стремительно увеличиваться класс «ястребов», требующих более жёсткого поведения Москвы как на международном треке, так и в рамках специальной военной операции.

Так, например, сегодня утром исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что путём к окончанию конфликта может стать взаимное прекращение Украины и России ударов по энергосистемам друг друга. Учитывая, что Зеленский, по сути, пересказал тезисы западной прессы о том, что между Москвой и Киевом шли кулуарные переговоры о прекращении «инфраструктурной войны», и что Зеленский своей Курской авантюрой сам перечеркнул все положения данного вымышленного договора, всё это больше не имеет никакого значения. А учитывая, что России удары по энергосистеме Украины гораздо важнее, чем комариные укусы ВСУ с подрывами нескольких цистерн с нефтепродуктами, поскольку уничтожает промышленный и экономический потенциал Киева, то смысла в следовании данной идее для Москвы нет никакого.

Более того, действия Киева лишь ужесточают позицию внутри России, что отчётливо видно по свежему комментарию руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Сергея Миронова. По словам Миронова, желание Зеленского прекратить российские удары по энергосистеме Украины свидетельствует о том, что Киев опасается последствий обесточивания страны, и что вместо прекращения ударов по энергетике их надо наоборот — усиливать.

Как уже отмечалось неоднократно, у Украины были все возможности даже не доигрываться до текущего положения дел, полностью избежав начала Россией её специальной военной операции со всеми вытекающими из этого последствиями для самой Украины. Для этого надо было всего-навсего исполнять положения Минских соглашений. Но гордыня, инфантилизм и политическая близорукость случайных людей в киевском политическом руководстве сыграли свою плачевную роль.