Может, и находятся. Ваше-то какое дело?

Казалось бы, отношения России и КНДР — это обоюдное дело России и КНДР и больше ничьё. Но привыкшие к гегемонии, которая уже безвозвратно угасла, страны коллективного Запада во главе с США позволяют себе влезать в чужие дела и делать по этому поводу комментарии. В частности, последние несколько дней украинские «СМИ» и западные СМИ разгоняют информацию о том, что в Россию якобы приехали более десяти тысяч северокорейских военных, которые непременно будут использованы на линии боевого соприкосновения специальной военной операции.

По факту, ни присутствия военных КНДР в России, ни каких бы то планов по этому поводу на Западе и уж тем более на Украине не знают, но поддерживать очередной сомнительный «нарратив» надо, поэтому сегодня шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что северокорейские военнослужащие якобы действительно находятся на территории России.

По словам главы Минобороны США, ещё предстоит разобраться и выяснить, с какой целью они находятся в России.

Здесь следует понимать одну простую вещь. Использовать северокорейских солдат на линии боевого соприкосновения как минимум контрпродуктивно по причине наличия колоссального языкового барьера. Как северокорейские подразделения, даже если гипотетически представить себе их присутствие в зоне СВО, будут управляться российским командованием, вопрос, что называется, для умных и внимательных. При этом можно допустить, что северокорейские солдаты будут выполнять глубоко второ- и даже третьестепенные боевые задачи. Например, удерживать тыл в то время, когда ВС РФ пойдут в наступление. А в наступление, судя по всему (имеется в виду серьёзное наступление так называемым широким фронтом), идти придётся: по-другому этот конфликт никто заканчивать не собирается. Да и в интересах Украины как страны и этноса как можно быстрее на любых условиях этот кризис завершить.