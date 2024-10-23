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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спикер Госдумы предложил экстрадировать Анатолия Чубайса в Россию
Призыв правильный. Но бытует мнение, что Анатолий Борисович лицо неприкосновенное. К худу это или к добру.

Ущерб, который нанесли России младореформаторы, приватизаторы и прочие «эффективные менеджеры», невозможно переоценить. Ущерб этот колоссален, всеобъемлющ, и решать проблемы, вызванные всем, что произошло в стране за период 1990-х и 2000-х, предстоит ещё очень долго и крайне высокой ценой. Одним из главных действующих лиц всего вышеуказанного безобразия был Анатолий Чубайс, которого российское политическое руководство вплоть до 2022 года боялось тронуть, несмотря на всю его вредительскую деятельность, не то что арестовать за всё содеянное, и даже в 2022 году ему просто позволили уехать восвояси.

Данное положение дел нынешней российской политической элите, которая за время ожесточённой конфронтации с коллективным Западом почувствовала силу и, как следствие, уверенность в себе, перестало устраивать. В частности, председатель (спикер) Госдумы Вячеслав Володин призвал и вовсе экстрадировать Чубайса обратно в Россию.

Как справедливо отметил Володин, проводившаяся в постсоветские годы политика «приватизации» всего подряд и, в частности, энергетических предприятий, полностью дискредитировала себя. В качестве примера Володин привёл государственное управление компаниями «Росатом» и «Русгидро», которые развиваются и вводят в строй новые электрические мощности. Чего, увы, невозможно сказать о частных владельцах, задача которых заключается в том, чтобы получать деньги с, выражаясь справедливыми терминами, кражи государственной собственности, и ничего в неё не вкладывать.

«А там [в частной энергосфере] только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом всё это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил Володин.

Понятно, что никто Чубайса не экстрадирует, поскольку он вне досягаемости для российских властей, но сам призыв весьма правильный, характеризующий изменившуюся российскую как внешнюю, так и внутреннюю политику.

#россия #политика #экономика #энергетика
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