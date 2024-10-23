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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин выступил против несбалансированного расширения БРИКС
И это правильно.

На сегодняшний день в БРИКС состоят девять государств с подвешенным состоянием Саудовской Аравии, которая является чем-то вроде квазичлена объединения. Ключевое правило любого альянса/блока/союза и прочих вариаций объединений государств заключается в том, чтобы каждый член этого объединения усиливал объединение в целом и их членов в отдельности, а не становился для всех бременем. Это правило давно уже не применяется, в частности, в Евросоюзе и НАТО, но поскольку в России и Глобальном Юге всё-таки ещё сохранилась политика и понимание того, как всё в этом мире устроено, повторять ошибки коллективного Запада страны-члены БРИКС не собираются.

По этой причине расширение БРИКС будет проходить очень сдержанно, и о том, что действовать нужно именно так, сохраняя баланс, заявил сегодня президент России Владимир Путин, председательствуя на саммите объединения в Казани.

По словам Путина, неподдельный интерес государств мира к БРИКС вызывает у представителей стран-членов объединения чувство удовлетворения, однако не стоит поддаваться на желание расширения: к увеличению численности организации следует подходить разумно, выдерживая баланс и не допуская снижения эффективности БРИКС как такового.

Иными словами, превращать БРИКС в проходной двор страны-члены объединения не собираются, и это правильно: расширение должно иметь смысл не только и не столько для отдельных стран, сколько для всего блока в целом. А это, как вы понимаете, не так просто, как кажется. Очень малое количество стран сегодня могут предложить БРИКС то, чего у него и так уже нет.

#россия #политика #экономика #брикс
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